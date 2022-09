Die Griechen hatten einen im Team, der diese Aufgabe an diesem Abend übernahm. Nikos Galis hatte bis dahin ein starkes, teilweise überragendes Turnier gespielt, an diesem Abend übertraf er sich selbst.

In den USA aufgewachsen

Galis ist in New York geboren und aufgewachsen, er hat in den USA das Basketballspielen gelernt, gar aufgesogen. Dass es auch im fernen Griechenland Leute gibt, die diesen Sport betreiben, hat er als Jugendlicher überhaupt nicht gewusst.

In der NBA wollten sie den jungen Mann nicht, also wechselet er nach Europa und gewann mit Aris Thessaloniki so ziemlich alles, was man in Europa gewinnen kann. In Griechenland wurde er schon verehrt, als an diesem Abend der Anwurf erfolgte. Zwei Stunden später war Nikos Galis ein nationales Denkmal.