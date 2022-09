Maodo Lô wird zum Matchwinner

Beim Spielstand von 96:96 waren in der Verlängerung noch 6,2 Sekunden zu spielen und Deutschland hatte den Ball. Dieses Mal bekam Wagner den Ball. Der 21-Jährige verschaffte sich mit einer guten Bewegung zwar genug Platz, mit seinem Wurf traf er aber nicht. Es gab weitere fünf Minuten Verlängerung.

Maodo Lô, der Star-Aufbauspieler von Alba Berlin, wurde zum entscheidenden Mann: Zwei Dreier in Folge brachten Deutschland mit fünf Punkten in Führung. Es blieb zwar eng, doch es reichte zum Sieg. Am Ende hatten die Deutschen Glück, dass Arnas Butkevičius einen freien Dreier nicht traf, der Litauen den Sieg gebracht hätte.