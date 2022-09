Kurzfristige Änderungen der Startzeiten haben bei der Basketball-EM in Berlin für Ärger unter den Fans gesorgt. So wurde das Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland am Dienstag erst wenige Tage vorab von 17.15 Uhr auf 20.30 Uhr verlegt, weshalb Ticketinhaber für das frühe Spiel plötzlich keine Karten für das deutsche Viertelfinale mehr hatten, sondern für Spanien gegen Finnland.