Basketball-EM 2022 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse

Basketball-EM 2022

Die 41. Basketball-Europameisterschaft wird vom 1. bis 18. September 2022 in vier Ländern ausgetragen. Je eine Vorrundengruppe wird in Deutschland (Berlin und Köln), Georgien (Tiflis), Italien (Mailand) und Tschechien (Prag) gespielt, die K.-o.-Runde findet in Berlin statt. Das Turnier sollte ursprünglich im vergangenen Jahr stattfinden, fiel dann aber den Olympischen Sommerspielen in Tokio zum Opfer, die wegen der Corona-Pandemie ebenfalls auf einen neuen Termin verlegt wurden.