Es ist ein harter Kontrast zum Sound vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio: kaum selbstbewusste Ansagen, kaum klare Ambitionen: Als Youngster Franz Wagner am Dienstag als Teamziel eine Medaille angab, ruderte Co-Kapitän Voigtmann Minuten später zurück; davon wisse er nichts, aber Franz könne ja sein Bestes dazu beitragen. Noch, so scheint es, muss sich dieses Team erst selbst überzeugen, dass es unter den gegebenen Bedingungen ein erfolgreiches Turnier spielen kann. Dabei steht außer Frage, dass noch immer vieles möglich ist für diese Mannschaft.

Bestes deutsches Duo?

Mit Dennis Schröder und Franz Wagner wird der DBB vom vielleicht besten und vielseitigsten Duo angeführt, das Basketballdeutschland je gesehen hat. Team-Kapitän Schröder ist der wohl schnellste Spieler Europas und einer der besten Scorer. Die EM 2017 schloss er als zweitstärkster Punktesammler des Turniers ab (23,7 Punkte). An Geschwindigkeit hat er seither nichts eingebüßt, wohl aber an Reife als Spielmacher und Leader gewonnen. Anfang Juli gelang ihm in der WM-Qualifikation gegen Polen (93:83) mit 38 Punkten eine neue Bestleistung im Nationaltrikot.