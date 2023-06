»Ich bin superstolz auf das Team. Für uns ist ein Traum wahr geworden«, sagte Gülich, »das ist eine große Sache für uns.« Thomaidis war auch voll des Lobes für ihre Mannschaft: »Sie lieben es, zusammenzuspielen. Sie wollen so weit kommen, wie möglich und Geschichte schreiben.«

Erstmals seit 2011 wieder bei einer EM

Die EM in Slowenien sollte auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026 nur eine Zwischenstation sein, doch nun könnte es nach 1997 zum zweiten Mal in der Geschichte des Deutschen Basketballbunds (DBB) eine EM-Medaille geben. Schon die Qualifikation zur Europameisterschaft war ein Erfolg, letztmals hatte eine DBB-Mannschaft 2011 an dem kontinentalen Turnier teilgenommen.