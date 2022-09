Auch danach waren die Slowenen deutlich aggressiver und wacher in der Verteidigung. Es vergingen fast drei Minuten im zweiten Viertel, ehe Johannes Thiemann für die Deutschen mal wieder Punkte erzielte – 17:26. Doch näher ran kamen die Deutschen, deren Offensive nicht so flüssig lief wie zuletzt, nicht. Aufseiten von EM-Favorit Slowenien lief zwar auch nicht alles nach Plan, doch Dončić tankte sich immer wieder zum Korb durch. Richtig laut in der Kölner Arena wurde es erstmals, als Schröder Mitte des zweiten Viertels zwei spektakuläre Dreier versenkte und auf 23:31 verkürzte. Die Deutschen waren danach besser im Spiel und ließen die Slowenen nicht davonziehen. Mit 36:44 ging es vor rund 18.000 Zuschauern in die Halbzeitpause.