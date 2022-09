Im Finale am Sonntagabend (20.30 Uhr, Stream: Magentasport) trifft Spanien auf Frankreich, das sich früher am Abend mit einem klaren Sieg gegen Polen (95:54) durchgesetzt hatte. Ebenfalls am Sonntag (17.15 Uhr) findet das Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und Polen statt.

Schröders Brillanz hält Deutschland im Spiel

Es war ein Offensivspektakel in der ersten Hälfte. Beide Teams trafen im ersten Viertel rund 70 Prozent ihrer Würfe, ein großartiger Wert. Mit einer leichten Führung für Spanien ging es in den zweiten Abschnitt, zu dem Bundestrainer Gordon Herbert viele Bankspieler aufstellte. Diese blieben zu lange auf dem Feld: Der deutsche Angriff stockte durch unsaubere Pässe, missratene Distanzwürfe und fehlendes Tempo. Spanien hingegen hielt das hohe Niveau und erspielte sich einen Neun-Punkte-Vorsprung.