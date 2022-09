NBA-Scouts hatten ihn vor allem als vielseitigen, spielintelligenten Verteidiger eingestuft (der er auch ist). Nun aber wird Wagner immer besser darin, Offense zu kreieren, für sich selbst und andere. Dafür nutzt er seine nahezu optimale Basketball-Länge und die für seine Größe erstaunliche Leichtfüßigkeit. Er nutzt auch sein Arsenal an effektiven, raumgreifenden Bewegungen. Vor allem aber nutzt er seinen Kopf: Wagner spielt auffällig smarten Basketball.

Sein starkes Spielverständnis zeigte sich oft auch an Dingen, die er nicht tut: an schwierigen Würfen etwa, die er nicht nimmt, nur weil er gerade gut drauf ist. An schönen, aber risikoreichen Pässen, die er nicht wagt. Dribblings, die er nicht aufnimmt, um stattdessen das Spiel schnell zu machen. Fehlerfrei agiert er natürlich nicht, doch insgesamt ist da wenig 21-Jähriges an dem 21-Jährigen.

Am Abend wartet NBA-Superstar Dončić

Das stellte auch Maodo Lô fest: »Was mich beeindruckt, ist die Reife, mit der Franz spielt. Er hat eine gewisse Ruhe und Vertrauen in sein Spiel«, sagte der deutsche Spielmacher. Knapp zwei Minuten später schloss er seine Ode mit den Worten: »Es ist ein Segen, ihn im Team zu haben.«

Später am Abend stimmte Lô andere Töne an. »Ich lege mich jetzt in die Eistonne – bis hierhin«, sagte der Guard dem SPIEGEL und tippte mit der Hand gegen seine Schulter, eine Linie andeutend. »Heute war hart.«