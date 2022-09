Die weiteren Viertelfinals lauten Spanien gegen Finnland am Dienstag sowie am Mittwoch Titelverteidiger Slowenien gegen Polen und Frankreich gegen Italien. Das italienische Team schaffte dabei die Sensation, als es Topfavorit Serbien um Superstar Nikola Jokic von den Denver Nuggets 94:86 besiegte. Am Freitag folgen die Halbfinals, der nächste Europameister wird am Sonntagabend ermittelt.