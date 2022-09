Basketball-EM Handgreiflichkeiten im Kabinentrakt – Türkei droht nach Eklat gegen Georgien mit Rückzug

Am Nachmittag hatte es in Köln beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Litauen ebenfalls einen offensichtlichen Fehler der Schiedsrichter gegeben. Den Litauern wurde ein fälliger Freiwurf nach einem technischen Foul der deutschen Bank verweigert. Lange war offen, ob der deutsche 109:107 (96:96, 89:89, 46:41)-Sieg nach zwei Verlängerungen Bestand hat, weil auch Litauen Protest eingelegt hatte. In der Nacht zum Montag teilte der Weltverband dann mit, dass der Protest abgewiesen wurde.