Titelverteidiger Slowenien und NBA-Superstar Luka Dončić sind bei der Basketball-EM überraschend im Viertelfinale gescheitert. Der Europameister von 2017 verlor am Mittwochabend in Berlin nach schlechtem Start 87:90 (39:58) gegen Außenseiter Polen. Dallas-Mavericks-Profi Dončić, der in diesem Turnier schon 47 Punkte in einem Spiel erzielt hatte, kam nur auf 14 Zähler und flog nach seinem fünften persönlichen Foul vorzeitig vom Feld.