Die Basketballer des FC Bayern München haben die Sensation in der Euroleague verpasst. Ein schwaches drittes Viertel sorgte am Dienstag für die 72:81 (37:31)-Niederlage im Entscheidungsspiel beim Titelfavoriten FC Barcelona und dem 2:3 in der Best-of-five-Serie gegen die Katalanen. Während Barcelona im Final Four (19. bis 21. Mai in Belgrad) steht, ist für das Team von Trainer Andrea Trinchieri die Euroleague-Saison beendet. Schon in der vergangenen Saison waren die Münchner in der Runde der letzten Acht unglücklich in fünf Spielen ausgeschieden.