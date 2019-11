Nach dem großen Sieg gegen Real Madrid hat der Deutsche Basketballmeister Bayern München in der Euroleague eine herbe Pleite kassiert. Nur knapp 48 Stunden nach dem eindrucksvollen Erfolg gegen Real verloren die Bayern beim spanisches Klub Saski Baskonia deutlich mit 60:93 (29:52). Mit drei Siegen und drei Niederlagen bleiben die Münchner allerdings im Rennen um die Playoff-Ränge.

Die Partie war im Grunde bereits nach dem ersten Viertel entschieden. Mit 10:29 lag die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic in der baskischen Stadt Vitoria-Gasteiz nach den ersten zehn Minuten zurück. Trotz einer leichten Steigerung im dritten Durchgang kamen die Bayern zu keinem Zeitpunkt heran. Die Basken hatten keine Probleme gegen die verzweifelten Versuche der Bayern.

Am vergangenen Mittwoch hatte Bayern München 95:86 gegen Real Madrid gewonnen - und gehofft, endlich im stärksten europäischen Wettbewerb angekommen zu sein. "Dass wir so ein Spiel wie heute gegen Real dann wirklich erleben dürfen", hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach dem Erfolg gesagt, "davon haben wir damals ja nur träumen können."

Träumen können die Bayern nun von ihrer nächsten Chance auf den ersten Euroleague-Auswärtssieg in dieser Saison. Am kommenden Freitag (18.45 Uhr; Stream: Magenta) spielen sie bei Fenerbahce Istanbul. In der Bundesliga haben die Münchner an diesem Wochenende spielfrei.