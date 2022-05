Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Okulaja, »The Warrior« (der Kämpfer) genannt, war jahrelang eines der prägendsten Gesichter im deutschen Basketball und der emotionale Leader des Nationalteams. Sein Debüt im Trikot mit dem Adler gab der gebürtige Nigerianer im Mai 1995 im niederländischen Weert. Sein größter Erfolg war der Bronzemedaillen-Gewinn bei der WM 2002 in den USA an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki .

Nach anhaltenden Rückenproblemen hatte Okulaja das Olympia -Qualifikationsturnier in Athen und auch Peking 2008 verpasst. Wenig später stellte sich heraus, dass ein Tumor für einen Bruch des siebten Brustwirbels gesorgt hatte – eine Lähmung drohte. »Ich hatte super viel Glück im Unglück«, sagte der Flügelspieler später, auf das Spielfeld kehrte er nicht zurück.

In der Bundesliga spielte Okulaja für Alba Berlin, Rhein Energie Köln und die Brose Baskets Bamberg (heute Brose Bamberg). Der Power Forward, nach vier Jahren am US-College auch bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs wie etwa dem FC Barcelona aktiv, gewann mit den Berlinern den Korac Cup (1995) und die Meisterschaft (2000).

»Wir werden uns immer gerne an den kämpfenden und nie aufgebenden Ademola erinnern, der immer alles auf dem Feld gelassen hat. Möge er in Frieden ruhen«, sagte Weiss. »Viel zu früh... Mach's gut da oben!«, twitterte Brose Bamberg als Reaktion auf die schlimme Nachricht. Auch der FC Bayern trauerte: »Ruhe in Frieden, Warrior!«