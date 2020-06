Basketball-Halbfinale Ulm und Ludwigsburg mit dem ersten Play-off-Unentschieden seit 45 Jahren

Remis in einem Basketball-Play-off - das gab es in der Bundesliga zuletzt 1975. Ulm und Ludwigsburg haben dies in ihrem Halbfinal-Hinspiel jetzt vollbracht - weil das Finalturnier auch Unentschieden vorsieht.