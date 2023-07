Dennis Schröder hat einen neuen Klub in der NBA gefunden. Der deutsche Nationalspieler wird sich nach Angaben seines Agenten den Toronto Raptors anschließen. Einem Bericht von ESPN zufolge soll der 29-Jährige beim Meister der nordamerikanischen Basketballliga von 2019 einen Zwei-Jahres-Vertrag über 26 Millionen US-Dollar (etwa 24 Millionen Euro) unterschreiben. In der Nacht auf Samstag twitterte Schröder daraufhin schlicht »Toronto Raptors« in Großbuchstaben.