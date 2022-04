Nyara Sabally hatte einen Wunsch: die Rückkehr in eine Metropole. »Ich bin ein Berliner Kind. Ich muss wieder zurück in eine große Stadt«, hatte eine der besten deutschen Basketballerinnen schon vor dem Draft der Profiliga WNBA – das ist die Verteilung der besten Nachwuchsspielerinnen auf die zwölf Teams – gesagt. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Sabally spielt in der kommenden Saison in New York, der amerikanischen Metropole schlechthin, beim dort ansässigen Team New York Liberty.

Nyara Sabally ist 22 Jahre alt, sie ist die Schwester von der in der WNBA bereits etablierten Satou Sabally – und unter Umständen hätte es gar eine Familienzusammenführung geben können. So wie bei Moritz und Franz Wagner in der NBA bei der Orlando Magic. Satou Sabally spielt bei den Wings in der Großstadt Dallas. Doch beim Draft gibt es eine festgelegte Reihenfolge, wann welches Team eine Spielerin auswählen kann und New York an fünfter Stelle entschied sich für Nyara Sabally.

Bild vergrößern Nyara Sabally im Trikot der Oregon Ducks (r.) Foto: John Locher / AP

Die Wings waren erst als Nummer sieben an der Reihe. Die Spiele gegeneinander »werden aber auch viel Spaß machen«, sagte die jüngere Schwester unmittelbar nach der Entscheidung: »Ich kann es kaum erwarten. Für meine Familie ist das eine große Sache. Solange ich zurückdenken kann, war es mein Traum.« Sabally mit zwei schweren Verletzungen Die Flügel- und Centerspielerin hatte in den vergangenen beiden Jahren beim College-Team Oregon Ducks in Eugene (180.000 Einwohner) überzeugt. Sie führte ihr Team in dieser Saison statistisch bei Scoring, Rebounds und Blocks an und wurde entsprechend hoch gehandelt, die Prognosen sahen sie frühestens an Position vier. An erster Stelle wählte Atlanta Dream am Montag die 21-jährige Rhyne Howard aus, die Wings wählten Veronica Burton.

Nyara Sabally galt schon in ihrer Zeit als Jugendspielerin in Deutschland als äußerst talentiert, Experten schätzten sie sogar stärker ein als ihre Schwester. Weggefährten und Mitspielerinnen wie Luisa Geiselsöder hatten vor einem Jahr im SPIEGEL von Saballys Fähigkeiten geschwärmt, »ihre Wandelbarkeit ist unglaublich«, hatte Geiselsöder erzählt.

Doch zur Geschichte des Liberty-Zugangs gehört auch eine bittere Verletzungsserie, die Sabally fast drei Jahre Spielpraxis raubte. Zwei Kreuzbandrisse musste sie verkraften, als sie dann wieder spielfähig war, wurde sie durch die Pandemie ausgebremst. Nun hat die 1,95 Meter große Sabally aber zwei Jahre regelmäßig auf dem College gespielt und wird in einem Monat in die WNBA-Saison starten. Das erste Spiel gegen ihre Schwester steht am 15. Mai in New York an.

Satou Sabally, 23, war beim Draft 2020 an Position zwei und damit so früh wie keine andere deutsche Spielerin ausgewählt worden. Sie gehört zu den besten Spielerinnen in Dallas, konnte die Niederlage in der ersten Playoff-Runde der vergangenen Saison jedoch auch nicht verhindern. Am Draft konnte sie damals aufgrund von Corona nur virtuell teilnehmen, ihre jüngere Schwester war in New York nun live dabei.