In der Schlussphase dieses besonderen Spiels hielt es auch Uli Hoeneß nicht mehr auf seinem Sitz, unten in Reihe zwei. Im Stehen, so wie die übrigen 6500 Zuschauer auch, verfolgte der Präsident des FC Bayern die letzten drei Minuten. Bangte, als Real Madrid in der letzten Minute noch mal auf fünf Punkte herankam. Jubelte, als die Schlusssirene röhrte und der 95:86-Sieg feststand. Ein Abend, der Hoeneß sichtlich mehr Freude bereitete als der zähe Pokalsieg seiner Fußballer tags zuvor in Bochum.

Der FC Bayern gegen Real Madrid, ansonsten ein Klassiker im Fußball. An diesem Tag eine mitreißende Basketball-Partie in der Euroleague, ein Spiel, das zeigte, dass der FC Bayern immer mehr ankommt in Europas Spitze. Die Bayern feierten im höchsten europäischen Wettbewerb den dritten Sieg im fünften Spiel.

.@fcb_basketball got back to the winning ways on home floor with another fine offensive performance!



Highlights...#GameON pic.twitter.com/Kr3uoZj0st — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2019

Um einzuordnen, wie sich die Bayern entwickelten, woher sie kommen und wo sie jetzt stehen, muss man noch mal auf die vergangenen Jahre blicken, jene Jahre, nachdem Hoeneß im Frühling 2010 die Mitglieder des FC Bayern befragen ließ, ob der Klub auch die Basketball-Abteilung professionalisieren möchte.

Damals spielte man noch zweitklassig, zunächst in der Turnhalle an der Säbener Straße, bevor der Verein in die Olympia-Eissporthalle zog, die sich die Basketballer mit den Eishockey-Spielern des EHC teilten. Seit September 2011 dient die Rudi-Sedlmayer-Halle den Bayern als Heimstätte.

"Dass wir so ein Spiel wie heute gegen Real dann wirklich erleben dürfen", sagte Hoeneß nun nach seinem letzten Euroleague-Heimspiel als Präsident der Bayern, "davon haben wir damals ja nur träumen können."

Gestiegene Ansprüche, gedämpfte Euphorie

Doch natürlich sind die Ansprüche und die Ambitionen nach den jüngsten Erfolgen stark gestiegen, nach den Meisterschaften 2018 und 2019 und dem ersten Jahr in der Euroleague, in dem die Playoffs der besten acht Teams knapp verpasst wurden.

Klar ist, dass die Mannschaft in diesem Jahr das Viertelfinale anpeilt. Logisch ist, dass Spieler wie Trainer vor zu viel Euphorie warnen. Petteri Koponen, mit 15 Punkten als überragender Guard am Mittwoch drittbester Werfer, spricht etwa von einem "sehr langen Weg". Coach Dejan Radonjic sagt gerne: "Es geht nur Schritt für Schritt." Die Schritte aber werden immer größer.

Das Spiel gegen Real verdeutlichte, dass sich die Mannschaft weiter gefestigt und gefunden hat. Star-Neuzugang Greg Monroe, der mit der Empfehlung von 632 NBA-Spielen nach München kam, wird nach Abstimmungsproblemen zu Saisonbeginn als Center immer mehr zum Mittelpunkt im Spiel der Bayern.

PHILIPP GUELLAND/EPA-EFE/REX Star-Neuzugang Greg Monroe wird immer mehr zum Mittelpunkt im Spiel der Bayern

Es war die Wucht von Monroe und der restlichen Münchner Offensiv-Akteure, die das mit zwei spanischen Weltmeistern und drei argentinischen Vizeweltmeistern gespickte Star-Ensemble aus Madrid ein ums andere Mal überrumpelte. "Wir hatten heute eine fürchterliche Verteidigung", klagte Reals Trainer Pablo Laso und lobte die Bayern: "Ein starkes Team. Schwer zu schlagen. Sehr solide. Aber ob es für die Bayern wirklich für die Playoffs reichen wird? Schwierig zu sagen. Die Saison ist noch lang."

Lang und intensiv. Bereits am Freitag gastieren die Bayern bei Baskonia im spanischen Vitoria, eine Woche später steht der nächste Schlager in Istanbul bei Fenerbahce an, dann das BBL-Heimspiel gegen Dauerrivale Alba Berlin und in zwei Wochen dann das Auswärtsspiel in Valencia. An jenem Abend übrigens, an dem Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung sein Amt niederlegen wird.

Lästig und unangenehm



Momentan liegt der FC Bayern auf Platz sechs der Euroleague. Sicher, es ist erst der fünfte Spieltag, doch mit Partien wie jener gegen Real setzen die Münchner auch Signale an die Konkurrenz, dass sie lästig sind, unangenehm. "Wenn man Real Madrid schlägt, dann zeigt das schon, dass wir einen Schritt weiter sind als im Vorjahr, als es zwei deutliche Niederlagen gab", sagte Hoeneß: "Real ist ja eine Weltmacht in Europa."

Die Bayern wollen weiter mit Bedacht planen. Den Etat von derzeit rund 30 Millionen Euro zur nächsten Saison werden sie sicher weiter aufstocken, 2021 bekommen sie dann im Süden des Olympiaparks eine neue Spielstätte für 11.500 Zuschauer für die großen Duelle wie gegen Real. Vielleicht wird das künftig auch im Basketball ein Klassiker.