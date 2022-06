US-amerikanischer Basketballstar Brittney Griner bleibt bis Dezember in russischer Haft

Der Fall sorgt in den USA für Bestürzung, auch weil die US-Regierung aus Sicht von Griners Unterstützern nicht genug unternimmt, um der Basketballerin zu helfen. Erst in der vergangenen Woche kam es zum nächsten Fauxpas. Eigentlich war ein Telefonat zwischen Brittney Griner und ihrer Ehefrau Cherelle Griner angesetzt. Nach Angaben ihres Anwalts rief Brittney Griner aus dem Gefängnis elfmal eine Nummer in der US-Botschaft an, von dort sollte sie zu ihrer Ehefrau weiterverbunden werden. An dem Apparat in der Botschaft habe am Wochenende aber niemand gesessen, um abzuheben.