Im dritten Viertel blieb Deutschland aber keine Chance mehr. Jokic kam erneut für ein paar Minuten ins Spiel und drehte noch einmal auf. Die Führung der Serben wuchs schnell auf 13 Punkte und den Deutschen ging die Luft aus. Am Ende des Viertels stand der Rückstand bei 24, die Partie war entschieden.

Am Donnerstag geht es weiter in der EM-Vorbereitung. Dann steht für Deutschland das WM-Qualifikationsspiel in Schweden an. Vor der Partie gegen Serbien hatte der DBB bekannt gegeben, dass NBA-Center Daniel Theis mit Kniebeschwerden für die kommenden Spiele ausfallen werde, sein Einsatz bei der Heim-EM ab dem 1. September sei noch unklar. Neben Theis ist bereits Moritz Wagner mit einer Knöchelverletzung ausgefallen.