James hat vier NBA-Meisterschaften gewonnen, wurde viermal zum Most Valuable Player der Liga ernannt und in 18 All-Star-Teams berufen. Außerdem hat er zwei olympische Goldmedaillen gewonnen. In der vergangenen Saison erzielte er in 56 Spielen durchschnittlich 30,3 Punkte, 8,2 Rebounds und 6,2 Assists.