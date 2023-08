Die deutschen Basketballer haben den nächsten Härtetest auf dem Weg zur Weltmeisterschaft bestanden. Durch ein 86:81 (50:34) gegen WM-Mitfavorit Kanada gewann die Mannschaft um NBA-Star Dennis Schröder auch das zweite Spiel der Vorbereitung. Franz Wagner (18 Punkte) und Daniel Theis (17) erzielten vor 12.387 Zuschauenden in der ausverkauften Arena in Berlin die meisten Punkte. Zuvor hatte es am Samstag ein 87:68 gegen Schweden in Bonn gegeben.