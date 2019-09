Basketball Frankreich schlägt Jordanien - Deutschlands WM-Aus perfekt

Die deutschen Basketballer sind bei der WM in China bereits in der Vorrunde gescheitert. Das Aus der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl wurde durch die Niederlage von Jordanien gegen Frankreich (64:103) besiegelt. Zuvor hatte Deutschland auch sein zweites Vorrundenspiel 68:70 (37:39) gegen die Dominikanische Republik verloren.

Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds trifft im letzten Vorrundenspiel am Donnerstag auf Jordanien (10.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Magenta Sport). Anschließend geht es in der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 gegen Kanada und Senegal. Dabei besitzt das deutsche Team noch die Chance auf den Sprung zu einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.

Nach dem 74:78 zum Auftakt gegen Mitfavorit Frankreich verlor ein deutsches Team erstmals seine ersten beiden Spiele bei einer WM. "Das ist großer Mist", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss zum vorzeitigen Aus. Zwar könne das Team "auf Topniveau mitreden", es sei aber "von anderen hoch eingeschätzt worden".

Vor Turnierbeginn hatten viele Experten, darunter der frühere Bundestrainer Svetislav Pesic, die Mannschaft zum erweiterten Favoritenkreis gezählt und von Medaillen geredet. Bundestrainer Rödl nannte die Auswahl die beste, die Deutschland jemals bei einer Endrunde hatte. Eine Diskussion um den Bundestrainer werde es nicht geben, kündigte Präsident Weiss bereits an.