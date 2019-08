Powerranking Wer gewinnt die Basketball-WM?

Platz 12: Kanada (Kategorie: Außenseiter)

Von allen Nationalteams haben Kanada die zahlreichen Absagen aus der NBA wohl am härtesten getroffen. Als wäre das nicht genug, erlitt Power Forward Kelly Olynyk in der Vorbereitung eine Knieverletzung und steht nun ebenfalls nicht zur Verfügung. In voller Stärke könnten die Kanadier definitiv um eine Medaille mitspielen, so wird es schwer. Immerhin hat Kanada mit Nick Nurse, dem Meistertrainer der Toronto Raptors, einen erstklassigen Coach an der Seitenlinie.