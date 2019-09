Spanien steht als erster Finalist der Basketball-Weltmeisterschaft in China fest. Das Team setzte sich in der Runde der besten Vier 95:88 (71:71, 32:37) nach zweimaliger Verlängerung gegen die bisher ebenfalls ungeschlagenen Australier durch und spielt am Sonntag in Peking um den Titel. Der Gegner für das Endspiel wird zwischen Argentinien und Frankreich ermittelt (14 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE, Stream: Magenta Sport).

Es war ein enges Halbfinale: Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel war Australien bis zur Halbzeit das bessere Team, ging jedoch nur mit fünf Punkten Vorsprung in die Pause. Im dritten Viertel konnte sich Australien kurzzeitig absetzen, doch Marc Gasol und Ricky Rubio hielten Spanien in der Partie. Im letzten Viertel konnte Australien zunächst jede Punkteverkürzung des Olympia- und EM-Dritten beantworten, dann drehte der Olympia- und EM-Dritte das Spiel.

Australiens Topscorer Patty Mills von den San Antonio Spurs (32 Punkte) erzwang mit einem erfolgreichen Freiwurf die erste Overtime, Gasol auf der Gegenseite mit zwei Treffern von der Linie die zweite, in der sich die Spanier dann durchsetzten. Gasol (33 Punkte, sechs Rebounds, vier Assists) machte 23 Sekunden vor Schluss mit dem Korb zum Endstand den Sieg perfekt.

Die Spanier haben nach 2006 nun die Möglichkeit auf den zweiten WM-Titel.