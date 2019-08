Basketball-WM 2019 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse

Erstmals findet eine Basketball-WM in China statt. Vom 31. August bis 15. September wird das Turnier in acht Städten ausgetragen. Die Teilnehmerzahl wurde von 24 auf 32 Teams erhöht, für alle Länder geht es nicht nur um die Medaillen, sondern auch darum, sich für die kommenden Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 zu qualifizieren.

Auch Deutschland ist in China am Start. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) trifft in der Vorrundengruppe G in Shenzhen zunächst auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.

Die deutschen Spiele im Überblick (alle Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: MagentaSport)

Sonntag, 01.09, 14.30 Uhr: Frankreich - Deutschland

Dienstag, 03.09, 10.30 Uhr: Deutschland - Dominikanische Republik

Donnerstag, 05.09, 10.30 Uhr: Deutschland - Jordanien

Wie kann ich die WM live im TV oder per Stream sehen?

Im Free-TV können Sie die WM nicht live sehen. Die Übertragungsrechte liegen exklusiv bei der Deutschen Telekom, die alle 92 Spiele der WM kostenlos live und on demand zeigt - im Pay-TV bei MagentaTV, online (www.magentasport.de) und mobil über die MagentaSport App. Der SPIEGEL wird zu den deutschen Spielen Höhepunkte anbieten.

Spielplan (alle Zeiten MESZ)

Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Vorrundengruppe ziehen in die Zwischenrunde ein. Aus der qualifizieren sich ebenfalls die beiden bestplatzierten Teams für die K.-o.-Phase, die mit dem Viertelfinale beginnt.

Gruppe A in Peking

31.08.19, 10.00 Uhr: Polen - Venezuela

31.08.19, 14.00 Uhr: Elfenbeinküste - China

02.09.19, 10.00 Uhr: Venezuela - Elfenbeinküste

02.09.19, 14.00 Uhr: China - Polen

04.09.19, 10.00 Uhr: Elfenbeinküste - Polen

04.09.19, 14.00 Uhr: Venezuela - China

Gruppe B in Wuhan

31.08.19, 10.30 Uhr: Russland - Nigeria

31.08.19, 14.30 Uhr: Argentinien - Südkorea

02.09.19, 10.30 Uhr: Nigeria - Argentinien

02.09.19, 14.30 Uhr: Südkorea - Russland

04.09.19, 10.30 Uhr: Südkorea - Nigeria

04.09.19, 14.30 Uhr: Russland - Argentinien

Gruppe C in Guangzhou

31.08.19, 10.30 Uhr: Iran - Puerto Rico

31.08.19, 14.30 Uhr: Spanien - Tunesien

02.09.19, 10.30 Uhr: Tunesien - Iran

02.09.19, 14.30 Uhr: Puerto Rico - Spanien

04.09.19, 10.30 Uhr: Puerto Rico - Tunesien

04.09.19, 14.30 Uhr: Spanien - Iran

Gruppe D in Foshan

31.08.19, 09.30 Uhr: Angola - Serbien

31.08.19, 13.30 Uhr: Philippinen - Italien

02.09.19, 09.30 Uhr: Italien - Angola

02.09.19, 13.30 Uhr: Serbien - Philippinen

04.09.19, 09.30 Uhr: Angola - Philippinen

04.09.19, 13.30 Uhr: Italien -Serbien

Gruppe E in Shanghai

01.09.19, 10.30 Uhr: Türkei - Japan

01.09.19, 14.30 Uhr: Tschechien - USA

03.09.19, 10.30 Uhr: Japan - Tschechien

03.09.19, 14.30 Uhr: USA - Türkei

05.09.19, 10.30 Uhr: Türkei - Tschechien

05.09.19, 14.30 Uhr: USA - Japan

Gruppe F in Nanjing

01.09.19, 10.00 Uhr: Neuseeland - Brasilien

01.09.19, 14.00 Uhr: Griechenland - Montenegro

03.09.19, 10.00 Uhr: Montenegro - Neuseeland

03.09.19, 14.00 Uhr: Brasilien - Griechenland

05.09.19, 10.00 Uhr: Brasilien - Montenegro

05.09.19, 14.00 Uhr: Griechenland - Neuseeland

Gruppe G in Shenzhen

01.09.19, 10.30 Uhr: Dominikanische Republik - Jordanien

01.09.19, 14.30 Uhr: Frankreich - Deutschland

03.09.19, 10.30 Uhr: Deutschland - Dominikanische Republik

03.09.19, 14.30 Uhr: Jordanien - Frankreich

05.09.19, 10.30 Uhr: Deutschland - Jordanien

05.09.19, 14.30 Uhr: Dominikanische Republik - Frankreich

Gruppe H in Dongguan

01.09.19, 09.30 Uhr: Kanada - Australien

01.09.19, 13.30 Uhr: Senegal - Litauen

03.09.19, 09.30 Uhr: Australien - Senegal

03.09.19, 13.30 Uhr: Litauen - Kanada

05.09.19, 09.30 Uhr: Kanada - Senegal

05.09.19, 13.30 Uhr: Litauen - Australien

Zwischenrunde

Gruppe I in Foshan

06.09.19: A1 - B2

06.09.19: B1 - A2

08.09.19: A1 - B1

08.09.19: A2 - B2

Gruppe J in Wuhan

06.09.19: C1 - D2

06.09.19: D1 - C2

08.09.19: C1 - D1

08.09.19: C2 - D2

Gruppe K in Shenzhen

07.09.19: E1 - F2

07.09.19: F1 - E2

09.09.19: E1 - F1

09.09.19: E2 - F2

Gruppe L in Nanjing

07.09.19: G1 - H2

07.09.19: H1 - G2

09.09.19: G1 - H1

09.09.19: G2 - H2

Viertelfinale in Peking

10.09.19, 13.00 Uhr: I1 - J2

10.09.19, 15.00 Uhr: J1 - I2

11.09.19, 13.00 Uhr: K1 - L2

11.09.19, 15.00 Uhr: L1 - K2

Halbfinale in Peking

13.09.19: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 3

13.09.19: Sieger Viertelfinale 2- Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3 in Peking

15.09.19, 10.00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale in Peking

15.09.19, 14.00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Der deutsche Kader für die WM 2019

Der Deutsche Basketball-Bund kann mit dem vielleicht besten Kader seiner Geschichte antreten. Fünf NBA-Profis standen im vorläufigen Aufgebot, aus dem Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Washington Wizards) noch gestrichen wurden. Auch von Verletzungen blieb das Team verschont. Mit Isaiah Hartenstein von den Houston Rockets sagte nur ein Spieler ab, der ein Kandidat für den endgültigen Kader gewesen wäre. Sein Arbeitgeber verlangte, dass der 21-Jährige sich auf die kommende NBA-Saison vorbereitet.

Kader: Ismet Akpinar (Besiktas Istanbul), Danilo Barthel (FC Bayern München), Robin Benzing (Basket Zaragoza), Niels Giffey (Alba Berlin), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Maodo Lo (FC Bayern München), Andreas Obst (Ratiopharm Ulm), Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Johannes Thiemann (Alba Berlin), Daniel Theis (Boston Celtics), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau), Paul Zipser (FC Bayern München)

Trainer: Henrik Rödl

Das ist der deutsche Kader Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder)

Position: Point Guard

Der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder ist der Leader der Nationalmannschaft. Das zeigt der Braunschweiger jedes Mal, wenn er im DBB-Dress aufläuft. Bei seinem NBA-Team in Oklahoma City kam Schröder vergangene Saisons von der Bank, gehörte aber dennoch zu den Leistungsträgern des Playoff-Teams. Bei der Europameisterschaft 2017 war Schröder mit 23 Punkten im Schnitt der Topscorer der Nationalmannschaft. Wie weit Deutschland kommen wird, hängt sehr von der Leistung des 25-Jährigen ab. Maodo Lo (FC Bayern München)

Position: Point Guard/Shooting Guard

Mit 49 Länderspieleinsätzen gehört der Spielmacher des Deutschen Meisters Bayern München schon zu den Veteranen. Lo ist ein engagierter Verteidiger und treffsicher aus der Distanz. Der 26-Jährige ist eine Option für die erste Fünf neben Schröder, sollte Bundestrainer Henrik Rödl sich für eine "kleine" Aufstellung entscheiden. Paul Zipser (FC Bayern München)

Position: Small Forward/Shooting Guard

Der ehemalige Spieler der Chicago Bulls war schon bei der EM 2015 dabei. Der Zugang des FC Bayern war in der vergangenen Saison lange verletzt. Eine tragende Rolle wird er trotzdem einnehmen - in der Vorbereitung zeigte er, dass er wieder fit ist. Der 25-Jährige dürfte in der Startaufstellung stehen. Andreas Obst (Ratiopharm Ulm)

Position: Shooting Guard

Wechselte nach einer Saison in Spanien im Sommer zurück in die Bundesliga zu Ulm. Der 23-Jährige war Teil des Qualifikationskaders, lieferte aber nicht konstant ab. Was für ihn spricht: sein guter Distanzwurf. Er dürfte dennoch nur wenig Einsatzzeit bekommen und vor allem für Spezialaufgaben eingesetzt werden. Robin Benzing (Basket Saragossa)

Position: Small Forward

Der Kapitän hat bereits 135 Länderspiele absolviert, Höchstwert im Team. Vor kurzem wechselte der 30-Jährige zurück nach Saragossa in Spanien. In der Qualifikation war er der beste deutsche Scorer. Wenn nicht sogar von Beginn, wird Benzing als "sechster Mann" von der Bank eine große Rolle spielen. Ismet Akpinar (Besiktas Istanbul)

Position: Point Guard/Shooting Guard

Der 24-Jährige zeigte in der Vorbereitung, dass er ein verlässlicher Backup für Schröder und möglicherweise sogar ein Kandidat für die Startaufstellung ist. Der Scorer spielt ab kommender Saison für Besiktas Istanbul. Johannes Thiemann (Alba Berlin)

Position: Power Forward/Center

Bei seinem Klub Alba Berlin ist Thiemann ein Spieler, der viel Energie von der Bank bringt. Eine ähnliche Rolle hatte er bei seinen bisherigen Auftritten für die Nationalmannschaft. Daran dürfte sich bei der WM nichts ändern, viel Spielzeit wird der 25-Jährige aufgrund der starken Konkurrenz auf den großen Positionen aber nicht sehen. Niels Giffey (Alba Berlin)

Position: Small Forward

Der Flügelspieler von Alba Berlin ist seit 2013 Nationalspieler und hat nach Benzing die meisten Länderspiele absolviert. Während der Qualifikation war er einer der Besten und hatte im Klub maßgeblichen Anteil an Albas Finaleinzug im Eurocup. Für die erste Fünf wird es für den Neffen der Bundesfamilienministern Katharina Giffey nicht reichen, als Bankspieler kann der 28-Jährige dem DBB-Team dennoch weiterhelfen. Daniel Theis (Boston Celtics)

Position: Power Forward/Center

Der 27-Jährige verlängerte diesen Sommer seinen Vertrag in der NBA um zwei Jahre. Wie bei den Boston Celtics wird Theis aufgrund seiner Athletik vor allem in der Defensive unter dem Korb eine wichtige Rolle spielen. Er und Schröder kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in Braunschweig. Beim Zug zum Korb ist Theis eine verlässliche Option und verfügt außerdem über einen guten Distanzwurf. Danilo Barthel (FC Bayern München)

Position: Power Forward/Center

Bei der Europameisterschaft 2017 kam der Bayern-Kapitän im Schnitt auf 19 Minuten pro Spiel. In China wird Barthel ebenfalls eine wichtige Rolle von der Bank spielen, als Allrounder kann der 27-Jährige auf mehreren Positionen aushelfen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks)

Position: Power Forward

Bei dem 27-Jährigen finden sich mehrere Parallelen zu Dirk Nowitzki: In Würzburg geboren, Power Forward - und bei den Dallas Mavericks tätig, wo Kleber jüngst seinen Vertrag bis 2023 verlängerte. Neben Schröder ist er einer der wichtigsten Leistungsträger im DBB-Team. Klebers Vielseitigkeit macht ihn zu einer Schlüsselfigur in der Offensive. Für ihn ist es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft. Johannes Voigtmann (Alba Berlin)

Position: Center

Hat sich bei der Nationalmannschaft und auf Klubebene kontinuierlich weiterentwickelt und spielt ab kommender Saison für den aktuellen Euroleague-Champion ZSKA Moskau. Spielt nun sein drittes großes Turnier mit dem DBB. Bei der EM 2015 profitierte er noch von Maik Zirbes' Verletzung und rückte in den Kader. Der 26-Jährige wird ein enorm wichtiger Bankspieler bei der WM sein. Henrik Rödl

Position: Trainer

Der Europameister von 1993 ist seit 2017 Bundestrainer. Auch bei Weltmeisterschaften hat der ehemalige Profi Erfahrung: 2002 holte er als Spieler an der Seite von Dirk Nowitzki Bronze. Die WM in China ist für den 50-Jährigen das erste große Turnier als Cheftrainer.

Wer sind die Favoriten?

Die USA wollen ihren dritten Titel in Folge und fünften insgesamt holen, können aber nicht in Bestbesetzung antreten. Etliche Topstars haben abgesagt, im Kader stehen deshalb nur zwei Allstars. Ein weiterer Titelkandidat ist Serbien mit seinem Center Nikola Jokicvon den Denver Nuggets aus der NBA. Weitere Kandidaten auf Medaillen sind Frankreich, Spanien, Griechenland, Litauen und Australien. Die deutsche Mannschaft hat Außenseiterchancen.

Einschätzungen zu allen Teams finden Sie in unserem WM-Power-Ranking.

Basketball-Weltmeister seit 1978 Jahr Team 2014 USA (129:92 vs Serbien*) 2010 USA (81:64 vs Türkei) 2006 Spanien (70:47 vs Griechenland) 2002 Jugoslawien (84:77 n.V. vs Argentinien) 1998 Jugoslawien (64:62 vs Russland) 1994 USA (137:91 vs Russland) 1990 Jugoslawien (92:75 vs Sowjetunion) 1986 USA (87:85 vs Sowjetunion) 1982 Sowjetunion (95:94 vs USA) 1978 Jugoslawien (82:81 n.V. vs Sowjetunion) *1992 bis 2003 trat Serbien unter der Bezeichnung Jugoslawien an

Wer sind die Stars?

Der größte Star ist Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Der Grieche, Spitzname "Greek Freak", ist als wertvollster Spieler (MVP) der vergangenen NBA-Saison ausgezeichnet worden und will nun seine erste Medaille mit der Nationalmannschaft holen. Ein Anwärter für diesen MVP-Award war auch der Serbe Jokic, der mit seiner Vielseitigkeit nun die WM dominieren könnte. Die USA können auf Allstar Kemba Walker und den spektakulären Guard Donovan Mitchell bauen. Weitere prominente Spieler bei der WM sind Marc Gasol und Ricky Rubio (beide Spanien), Danilo Gallinari (Italien) und der Franzose Rudy Gobert.