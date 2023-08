Noch ist offen, wann der Profi von Orlando Magic auf das Spielfeld zurückkehren kann. »Er hat gestern im Kraftraum trainiert. Wir müssen am Mittwoch und Donnerstag schauen, wie weit er ist«, sagte Bundestrainer Herbert mit Blick auf die kommenden Aufgaben bei MagentaSport.

Die deutsche Mannschaft hatte sich bereits vor der abschließenden Vorrundenbegegnung gegen Finnland für die Zwischenrunde qualifiziert. In Okinawa geht es am Freitag und Sonntag um die Tickets für die K.-o.-Runde in Manila.