Ein anderes Kaliber: Ins Laufen kamen die Deutschen zunächst dennoch nicht. Georgien spielte mit viel Einsatz und hatte in Tornike Schengelia den besten Spieler der ersten Hälfte in seinen Reihen. Am Siegeswillen des 31-Jährigen gibt es keinen Zweifel. Während der WM-Qualifikation absolvierte er einmal zwei Spiele innerhalb von vier Tagen für Georgien – und zwickte dazwischen noch ein Euroleague-Spiel für seinen Klub Virtus Bologna ein. Gegen Deutschland drehte er auf und verletzte sich dann Mitte des zweiten Viertels am Rücken. Er saß mit schmerzverzerrtem Gesicht draußen (kehrte aber später noch mal aufs Feld zurück). In Okinawa tat sich Deutschland aber auch ohne Schengelia weiter schwer. »Wir haben nicht so gespielt, wie wir das vorhatten«, sagte Isaac Bonga nach dem Spiel bei MagentaSport. Zur Halbzeit lag Deutschland knapp 43:41 vorne.