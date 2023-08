Basketball-WM 2023 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse

Basketball-WM 2023

Zwischen dem 25. August und dem 10. September findet die 19. Basketball-Weltmeisterschaft statt. Austragungsorte sind die Philippinen, Japan und Indonesien. Damit erstreckt sich eine WM erstmals über drei Länder. Insgesamt nehmen 32 Nationen an dem Turnier teil, darunter zwölf aus Europa. Insgesamt haben sieben Mannschaften die Chance, sich für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris zu qualifizieren. Deutschland trifft in Gruppe E auf Finnland, Australien und Gastgeber Japan.