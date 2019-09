Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 12:01 PM Maximilian Rau Letzte Einschätzung vor Spielbeginn: Frankreich favorisiert, aber Argentinien konnte in China bislang ebenfalls überzeugen und ist sogar noch ungeschlagen. Frankreich verlor ein Spiel gegen Australien in der Zwischenrunde. Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:59 AM Marvin Rishi Krishan Gerade läuft die französische Nationalhymne. Die TV-Regie zeigt einen mitgereisten Fan, der in andächtiger Haltung ein Baguette in der Hand hält. Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:59 AM Maximilian Rau Vielen Dank dafür! Wieso haben wir uns nur nicht dran gehalten? Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:58 AM Marvin Rishi Krishan Immer ausreichend Wasser trinken, kurze Bewegungspausen für den Kreislauf, höchstens zwei Tassen Kaffee pro Vormittag und eine möglichst bunte und ausgewogene Mittagspause (lieber Fisch statt Fleisch). Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:55 AM Maximilian Rau Was ist dein Tipp, Marvin? Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:48 AM Maximilian Rau Vor dem Turnier hatten Marvin und ich die Argentinier auf dem Zettel, aber als Medaillenkandidat hätten wir sie nicht eingeschätzt. Bis zum Viertelfinale hatten sie einen recht einfachen Weg in diesem Turnier, dann ging es aber gegen Serbien und den Top-Favoriten schalteten die „Gauchos“ 97:87 aus. Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:47 AM Maximilian Rau Danke für die Infos zu Frankreich, Marvin. Ich habe mich mit Argentinien befasst, eine spannende Mannschaft. Weltmeister 1950, Vize 2002. Bei beiden Turnieren war Luis Scola schon dabei. Ok, nur 2002. Damals als 22-Jähriger, mittlerweile 39 Jahre alt spielt er eine starke WM (17,8 Punkte, 7,3 Rebounds pro Spiel). Die Herzen aller Fans lässt aber vor allem Facundo Campazzo höherschlagen. Der Point Guard dribbelt wie Maradona, nur eben mit einem Basketball. Und seine Pässe sind unglaublich, nicht umsonst wird er auch „El Mago“, der „Magier“, genannt. Sehen Sie sich das Video hier nur an: Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:44 AM Marvin Rishi Krishan Wichtigster Spieler bei den Franzosen: Rudy Gobert, Center von Utah Jazz. Zweimal in Folge ist der 27-Jährige als bester Verteidiger der NBA ausgezeichnet worden. Gegen die USA legte er 21 Punkte, 16 Rebounds und drei Blocks auf. Ng Han Guan / AP Photo Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:41 AM Marvin Rishi Krishan Im zweiten Halbfinale heute ist Frankreich der Favorit. Im SPIEGEL-Powerranking hatten wir den deutschen Gruppengegner auf Platz drei einsortiert, direkt hinter Serbien und den USA. Den stärksten Auftritt hatten die Franzosen vor zwei Tagen im Viertelfinale. Dort gelang in den Schlussminuten ein historischer Sieg: Mit 89:79 Punkten gewann das Team gegen die USA, für die es die erste WM-Niederlage der Amerikaner seit 2006 war. Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:35 AM Marvin Rishi Krishan Max und ich hatten gerade einen Cheeseburger zur Beruhigung, nachdem wir zuvor den Thriller zwischen Spanien und Australien getickert haben. Hier finden Sie die Meldung. Spoiler: Spanien hat gewonnen. Argentinien vs. Frankreich 9/13/19 11:27 AM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker! Um 14 Uhr steht das zweite Halbfinale der Basketball-WM an, zwischen Argentinien und Frankreich soll der Finalgegner Spaniens ermittelt werden. Maximilian Rau und ich, Marvin Rishi Krishan, sind für Sie am Start. Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software