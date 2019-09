Australien vs. Spanien Marvin Rishi Krishan Großer Mann! Australien vs. Spanien Maximilian Rau WM-Botschafter Kobe Bryant ist heute in der Halle in Peking. Er ist übrigens nie Weltmeister geworden, hat dafür aber zwei olympische Goldmedaillen. REUTERS/Thomas Peter Australien vs. Spanien Maximilian Rau Australien vs. Spanien Maximilian Rau Beide Teams aber noch mit Schwierigkeiten im Angriff, vor allem, weil die Dreier nicht fallen. Spanien mit 24%, Australien mit 31% aus der Distanz. Mal sehen, welche Mannschaft als erstes besser trifft und damit die gegnerische Verteidigung auseinander ziehen kann. Australien vs. Spanien Maximilian Rau Auf der anderen Seite die Spanier, sie werden von Rubio (9 Punkte, 4 Assists) und Juancho Hernángomez (8 Punkte) getragen. Letzterer aber bereits mit drei Fouls, das könnte noch ein Faktor werden. Wichtige Impulse gab es von der Bank in Person von Llull (5 Punkte). Offensiv muss sicherlich mehr von den Big Men kommen: Marc Gasol und Willy Hernángomez zusammen mit 0/7 aus dem Feld. Australien vs. Spanien Maximilian Rau Sehr gut gefallen haben mir bei den "Boomers" Mills (11 Punkte) und Dellavedova (6 Punkte, 5 Assists). Wenig zu sehen war bislang von Baynes (0 Punkte), außerdem Ingles bisher ohne Fortune beim Wurf (1/5). Von diesen beiden muss nach der Pause mehr kommen, wenn die Australier ins Finale wollen. Australien vs. Spanien Maximilian Rau Die ersten 20 Minuten sind um, Zeit für ein Halbzeit-Fazit: Australien die insgesamt bessere Mannschaft, aber lediglich fünf Punkte in Führung. Spanien profitierte von sieben Ballverlusten der "Boomers" aus denen sie neun Punkte erzielten. Außerdem von Offensivrebounds, die zu acht Punkten führten. Genau das zeichnet eine starke Mannschaft aus: Wenn es nicht läuft, andere Wege finden, im Spiel zu bleiben. Australien vs. Spanien 0:15 Marvin Rishi Krishan Gasol verkürzt mit zwei Freiwürfen. Australien vs. Spanien 1:27 Marvin Rishi Krishan Three Points Australien Patty Mills Trockene Antwort von Mills. Australien vs. Spanien 1:44 Marvin Rishi Krishan Two Points Spanien Rudy Fernández Der Real-Madrid-Profi trifft nicht aus der Distanz - holt aber seinen eigenen Rebound und macht den Fehlwurf wieder gut. Australien vs. Spanien 2:16 Maximilian Rau Rubio heute ohne Touch von der Dreierlinie. Heute nur 1/4, Spanien insgesamt nur mit 4/14 Dreiern. Australien vs. Spanien 3:11 Maximilian Rau Spanien lange mit nur zwei Punkten in diesem Viertel, jetzt aber mit einem 4:0-Mini-Lauf. Ganz wichtige Phase jetzt für die Iberer, um nicht zu weit in Rückstand zu geraten. Australien vs. Spanien 3:12 Marvin Rishi Krishan Free Throw Spanien Víctor Claver Auch im zweiten Versuch ist der Big Man treffsicher. Australien vs. Spanien 3:12 Marvin Rishi Krishan Free Throw Spanien Víctor Claver Nummer eins ist drin. Australien vs. Spanien 3:12 Marvin Rishi Krishan Aron Baynes räumt Victor Claver ab, klare Sache: Zwei Freiwürfe für den Spanier. Australien vs. Spanien 4:14 Marvin Rishi Krishan Guter Pumpfake von Juancho Hernangómez. Der Weg zum Korb ist frei, doch Mills ist zur Stelle und zieht das Offensivfoul. Drittes persönliches Foul. Australien vs. Spanien 4:22 Maximilian Rau Die Spielmacher Mills und Rubio im direkten Duell. ROMAN PILIPEY/EPA-EFE/REX Australien vs. Spanien 4:42 Maximilian Rau Australien hat die Intensität in der Verteidigung erhöht, Spanien jetzt mit Problemen. Auch offensiv die "Boomers" jetzt deutlich besser, Patty Mills macht viel Tempo und auch die Rollenspieler punkten. 32:24 für das Team aus Down Under. Australien vs. Spanien 5:25 Marvin Rishi Krishan Two Points Australien Mitch Creek Das Spiel nimmt Fahrt auf. Im zweiten Versuch erhöht Creek die Führung auf acht Punkte. Australien vs. Spanien 5:48 Marvin Rishi Krishan Ingles zieht Rubio von hinten den Ball weg, starker Block! Australien vs. Spanien 6:18 Maximilian Rau Unschwer zu erkennen, für welches Team dieser Fan hier ist. REUTERS/Thomas Peter Australien vs. Spanien 6:21 Marvin Rishi Krishan Two Points Australien Patty Mills Guter Cut von Mills, der vom Flügel in die Mitte zieht, dort den Ball erhält und direkt mit der Rückhand abschließt. Das sah leichter aus, als es ist. Australien vs. Spanien 6:40 Maximilian Rau Und hier nochmal der Buzzer Beater von Sergio Llull zum Ende des ersten Viertels. Australien vs. Spanien 7:45 Marvin Rishi Krishan Mitch Creek zieht auf der Grundlinie zum Korb - und Schrittfehler. Australien vs. Spanien 7:51 Maximilian Rau Wenn diese Statistik stimmt, sieht es gut aus für Spanien. Australien vs. Spanien 8:14 Marvin Rishi Krishan Ingles gestikuliert wild Richtung Schiedsrichter. Da will der Australier gerade gefoult worden sein. Australien vs. Spanien 9:20 Maximilian Rau Australien vs. Spanien Maximilian Rau Super ausgeglichenes erstes Viertel und nach dem fahrigen Beginn auf beiden Seiten hat sich mittlerweile ein hochklassiges Spiel entwickelt. Australien etwas fahrlässig mit dem Ball (4 Turnover), Spanien da deutlich sicherer (2) und deshalb mit der knappen Führung. Australien vs. Spanien 0:00 Marvin Rishi Krishan Three Points Spanien Sergio Llull Was für eine Antwort von Llull. Erst trifft der den Pullup-Wurf aus der Bewegung und legt dann mit der Schlusssirene einen Dreier aus dem Dribbling hinterher. Spanien wieder in Führung! Australien vs. Spanien 0:38 Marvin Rishi Krishan Three Points Australien Matthew Dellavedova Starker Stepback von "Delly". Australien vs. Spanien 1:53 Marvin Rishi Krishan Free Throw Australien Chris Goulding Der zweite Versuch ist ebenfalls erfolgreich, Australien geht in Führung. Australien vs. Spanien 1:53 Marvin Rishi Krishan Free Throw Australien Chris Goulding Gleichstand nach dem ersten von zwei Freiwürfen. Australien vs. Spanien 2:03 Marvin Rishi Krishan Patty Mills schlägt Ribas nach dem Rebound den Ball aus der Hand, kann ihn aber nicht mehr vor dem Seitenaus retten. Frech! Australien vs. Spanien 2:48 Maximilian Rau Andrew Bogut jetzt für Australien drin. Er wird vom Publikum bei jeder Ballberührung ausgebuht. Warum, fragen Sie sich? Er hatte sich sehr kritisch zu dem chinesischen Schwimmer Sun Yang, dem Doping vorgeworfen wird, geäußert. Australien vs. Spanien 4:27 Marvin Rishi Krishan Free Throw Spanien Marc Gasol Auch den zweiten Freiwurf verwandelt der Center von den Toronto Raptors. Australien vs. Spanien 4:27 Marvin Rishi Krishan Free Throw Spanien Marc Gasol Der erste sitzt. Australien vs. Spanien 5:04 Maximilian Rau Erste Führung für die Australier, die mittlerweile mit drei Guards spielen, um mehr Druck in der Defensive ausüben zu können. Australien vs. Spanien 5:58 Marvin Rishi Krishan Three Points Spanien Juancho Hernangómez Der Spanier mit dem Heatcheck nach dem Einwurf - und der sitzt. Australien vs. Spanien 5:58 Maximilian Rau Beide Teams nervös, die Tragweite dieses Spiels sorgt natürlich für Druck. Gerade die Dreier fallen noch nicht so sicher. Rubio jetzt gar mit einem Airball. Australien vs. Spanien 6:38 Marvin Rishi Krishan Three Points Spanien Juancho Hernangómez Der jüngere der Hernangómez-Brüder trifft seinen ersten Dreier. Australien vs. Spanien 9:40 Marvin Rishi Krishan Three Points Spanien Ricky Rubio Rubio verfehlt zunächst den Korbleger, nach dem Offensivrebound landet der Ball aber in seinen Händen. Aus der Ecke versenkt der Point Guard den Dreier. Australien vs. Spanien 10:00 Marvin Rishi Krishan Livecast started! Australien vs. Spanien 9/13/19 8:01 AM Maximilian Rau Sehr gut, das erwarte ich auch. Beides Teams absolut gleichwertig. Australien vs. Spanien 9/13/19 8:00 AM Marvin Rishi Krishan Damit auch einen wunderbaren Morgen von meiner Seite. Australien vs. Spanien 9/13/19 8:00 AM Marvin Rishi Krishan Nicht weniger als ein Spektakel! Australien vs. Spanien 9/13/19 7:58 AM Maximilian Rau Marvin, was erwartest du von dem Spiel heute? Australien vs. Spanien 9/13/19 7:57 AM Maximilian Rau Auf der anderen Seite die "Boomers", wie die Australier genannt werden. Sie haben eine gute Defensive, aber vor allem eine starke Offensive. Wie die Spanier sind auch sie sehr erfahren und spielen seit langem zusammen. Das merkt man an beiden Enden des Feldes. Bei großen Turnieren hat diese Generation mehrfach Medaillen verpasst, nun soll endlich der große Schritt folgen. Auch hier der Blick auf die Schlüsselspieler. Das sind vor allem Patty Mills, der bislang auf MVP-Niveau spielt (22,2 Punkte und 4,5 Assists pro Spiel). Dazu Center Aron Baynes, der ähnlich wie Gasol die Defensive seines Teams steuert, und Joe Ingles und Matthew Dellavedova. Sie alle spielen in der NBA. Von der Bank kommt dann noch Andrew Bogut, der so etwas wie der X-Faktor ist. Nicht vergessen werden sollten die Rollenspieler Jock Landale und Chris Goulding sowie Nic Kay. Australien vs. Spanien 9/13/19 7:53 AM Maximilian Rau Schauen wir auf die jeweiligen Teams: Die Spanier stellen die bislang beste Defensive des Turniers. Sie leben von ihrer großen Erfahrung und davon, dass der Kern der Mannschaft seit Jahren zusammenspielt. Nur Serbien und Australien haben mehr Assists gespielt. Die Schlüsselspieler sind Marc Gasol und Point Guard Ricky Rubio. Gasol gehört zu den besten Defensiv-Centern der Welt, auch im Angriff ist er mit seinem Passspiel extrem wichtig. Rubio ist Topscorer und bester Vorlagengeber seines Teams. Sowohl Spanien als auch Australien sind bislang noch ungeschlagen in dem Turnier. Heute wird eine der beiden Mannschaften aber ganz sicher eine Niederlage einstecken müssen. Australien vs. Spanien 9/13/19 7:41 AM Maximilian Rau Guten Morgen und herzlich willkommen zur Basketball-WM. Mein Kollege Marvin Rishi Krishan und ich, Maximilian Rau, werden Sie heute bei beiden Halbfinalpartien begleiten. Und uns erwarten zwei absolute Top-Spiele. Los geht es um 10 Uhr mit dem Duell Spanien gegen Australien. Wir wünschen viel Spaß!