Du hast gerade schon die Kadertiefe der Deutschen angesprochen, Marvin. Und tatsächlich ist der Kader so tief, dass die Wagner-Brüder nur ihre Vornamen auf dem Rücken tragen: Moritz und Franz. Wie so brasilianische Fußballer. Sollte das Ding heute gewonnen werden, schenke ich dir für das Finale am Sonntag ein Trikot mit »Marv«. (Vielleicht möchte ich damit darauf hinweisen, dass wir auch ein Finale mit deutscher Beteiligung mit im Liveticker begleiten würden.)