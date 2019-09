Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bei der WM in China ihren zweiten Sieg gefeiert und damit die Teilnahme für das Olympia-Qualifikationsturnier weiter in der eigenen Hand. Das Team um NBA-Star Dennis Schröder gewann in Shanghai gegen den Senegal 89:78 (36:37).

Das deutsche Team hatte mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und lag schnell 0:5 zurück. Schröder erzielte dann die ersten Punkte, verkürzte auf 4:5. In der Folge leisteten sich beide Teams diverse Ballverluste und zeigten sich wenig treffsicher. Mit einer 14:11-Führung für Deutschland ging es ins zweite Viertel.

Die deutschen Basketballer taten sich im zweiten Spielabschnitt weiter schwer, verloren immer wieder den Ball in der Vorwärtsbewegung und ließen den Senegalesen häufig zu viel Platz. Trotz zwischenzeitlicher 20:14-Führung stand es zur Halbzeit 36:37 aus deutscher Sicht. Exemplarisch für die Probleme im deutschen Spiel: Schröder gelangen nach den vier Punkten zu Beginn erst Sekunden vor der Halbzeit seine Zähler fünf und sechs von der Freiwurflinie.

Aly Song / REUTERS Bundestrainer Henrik Rödl schien zwischendurch ratlos zu sein

Schröder dreht im dritten Viertel auf

Bei den Niederlagen gegen Kanada und Australien hatte der Senegal nach guter erster Hälfte stark nachgelassen. Das passierte gegen Deutschland zwar nicht, aber der bis dahin enttäuschende Schröder wurde immer besser. Der 25-jährige Point Guard erzielte allein im dritten Viertel 18 Punkte. 66:60 für Deutschland hieß es vor dem letzten Spielabschnitt.

In den letzten zehn Spielminuten konnte Senegal nicht mehr mithalten, sodass Deutschland seiner Favoritenrolle spät gerecht wurde. Bester deutscher Spieler war Schröder mit 24 Punkten und 12 Assists.

Gewinnt das DBB-Team seine letzte Partie gegen Kanada (Montag, 14 Uhr), ist es sicher für eines der vier Olympia-Qualifikationsturniere im Juni 2020 qualifiziert. Bei einer Niederlage wäre Deutschland von Ergebnissen anderer Spiele abhängig.