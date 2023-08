Der heimliche Matchwinner: Maodo Lô hat schwierige Wochen hinter sich. Der Leistungsträger beim dritten Platz bei der Heim-EM im vergangenen Jahr hat Alba Berlin verlassen, in der kommenden Saison wird er in Mailand spielen. Im Nationalteam wollte es zuletzt jedoch nicht laufen, das war schon in der WM-Vorbereitung so, aber auch gegen Japan hatte Lô einen schwachen Tag erwischt und sich zwischenzeitlich mit Schröder auf der Ersatzbank gestritten. Als das zweite Spiel komplett in Richtung Australien zu kippen drohte, gelang dem 30-Jährigen die Wiederauferstehung. Lô brachte Deutschland in der Anfangsphase des vierten Viertels mit einem Dreier in Führung, bekam viel Spielzeit von Herbert und schraubte seine Bilanz auf 20 Punkte.