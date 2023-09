Wie eine Maschine: Die zweite Hälfte wurde eine Machtdemonstration mit einigen Highlights. Andi Obst bediente Theis, der den Alley-Oop-Pass per Dunk vollendete. Bonga entnervte Dončić und zeigte eine starke Leistung in der Offensive, Obst selbst traf natürlich wieder zwei Dreier, Schröder wuselte übers ganze Feld. Sechs deutsche Spieler punkteten zweistellig, auch der bislang etwas dosierter eingesetzte Niels Giffey kam auf zwölf Zähler. Es war ein munteres Scheibenschießen, das ein gefrusteter Dončić am Ende von der Bank aus verfolgte.

Bald wieder vollzählig: Franz Wagner war auch dieses Mal noch nicht spielfit, auch wenn Herbert durchblicken ließ, dass Wagner womöglich aufgelaufen wäre, wenn es gegen Slowenien noch ums Weiterkommen gegangen wäre. Künftig soll der NBA-Star wieder mitwirken, auch wenn er vorher noch mal richtig trainieren müsse, wie Herbert einschränkte. Das zweite Sorgenkind, Schröder, spielte trotz schmerzendem Rücken, legte sich nach der Partie aber sofort einen Eisbeutel auf die malade Stelle.

Friede sei mit euch: Während des Streits im ersten Viertel kamen Erinnerungen an die Zeit vor der WM hoch. Damals hatte Dennis Schröder in einem Podcast gegen NBA-Kollege Maxi Kleber gegiftet, der dann die WM-Teilnahme sausen ließ. Schröder ist in den vergangenen Jahren zwar zum Anführer des deutschen Teams gereift, aber nach wie vor ein impulsiver Spieler, mit dem nicht jeder zurechtkommt.

Zumindest der Streit mit Theis sollte schnell ausgeräumt sein. »Wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind«, sagte Schröder nach dem Spiel. »Jeder kann jeden anscheißen, da nehmen wir nur das Positive mit.« Und auch Schröder und Herbert gaben sich die Hand, Herbert wollte auf den Disput nicht mehr ausführlicher eingehen. »It’s all good«, sagte er nur.