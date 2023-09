Schlager vs. Springsteen: Die WM-Organisatoren müssen ein ziemlich verqueres Bild von Deutschland haben. Jedenfalls laufen bei gelungenen Aktionen der deutschen Basketballer regelmäßig Mallorca-Schlager in den asiatischen Basketballhallen. Gegen die USA besonders laut: »Layla«, was aufgrund der wochenlangen Aufregung, die der Song im vergangenen Sommer ausgelöst hatte, dann doch wieder ganz gut passte. Immerhin: Die USA erwischten es kaum besser und wurden musikalisch von Bruce Springsteens »Born in the USA« begleitet.

Das Monster: Auch Daniel Theis zeigte gegen Lettland eines seiner schwächeren Spiele. Und ähnlich wie Schröder schien er sich alles für das Halbfinale aufgehoben zu haben. In der NBA durfte er in der vergangenen Saison nach einer langen Verletzungspause nur sieben Mal ran, jetzt zeigte er den Amerikanern, was ihnen entgeht, wenn Theis auf der Bank schmort. Theis blockte, klaute den Ball, holte sich Rebounds. »Ein absolutes Monster«, nannte ihn hinterher Franz Wagner, der nicht weniger stark spielte. Auch dank Theis’ Einsatz schien Deutschland alles zu gelingen – während die USA ins Grübeln kamen. Als kurz vor Ende des dritten Viertels Mo Wagner einen Verzweiflungswurf traf, der so hoch geriet, dass der Ball fast die Hallendecke berührt hätte, schien das Momentum gekippt zu sein. Deutschland entschied das dritte Viertel 35:24 für sich und führte 94:84.