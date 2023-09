Die enorme Qualität der US-Amerikaner aber hielt das Spiel offen. Mit viel Tempo und Zug zum Korb holte die US-Offensive um Top-Talent Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves den Rückstand auf, das erste Viertel beendete Deutschland mit einer knappen Zwei-Punkte-Führung (33:31). Zwar hatten ältere NBA-Stars wie Steph Curry, 35, oder LeBron James, 38, auf die WM verzichtet, doch auch die junge US-Generation bereitete Deutschland mit ihrer individuellen Klasse Probleme und zog im zweiten Viertel ein enges Spiel auf ihre Seite.

Deutschland nutzt Schwächephase der USA

59 Deutschland, 60 USA: So viele Punkte schon zur Halbzeit hatte es in einem WM-Halbfinale zuletzt 1986 gegeben. Und ein Ende war nicht in Sicht: Die Amerikaner kamen unkonzentriert aus der Pause, produzierten Ballverluste und bekamen die so energisch wie flexibel angreifenden Deutschen nicht unter Kontrolle. Deutschlands Top-Talent Franz Wagner, schon in der ersten Hälfte einer der Besten auf dem Court, trug mit einem Dreipunktwurf und einem Korbleger dazu bei, dass die Amerikaner ihre Führung sehr schnell wieder los waren.