Basketball-WM Deutschland verliert nach später Aufholjagd gegen Frankreich

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt in die Weltmeisterschaft eine bittere Niederlage kassiert. Im chinesischen Shenzhen unterlag die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) der Mannschaft aus Frankreich nach einer starke Aufholjagd 74:78 (20:36). Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 25 Punkten, bei den Franzosen kam Evan Fournier auf 26 Zähler. Das Auftaktspiel in der deutschen Gruppe G gewann die Dominikanische Republik gegen Außenseiter Jordanien 80:76 (47:36).

Nach einer starken Vorbereitung mit sechs Siegen aus sieben Partien, darunter der Sieg gegen Titelkandidat Australien, tat sich das DBB-Team extrem schwer gegen die favorisierten Franzosen. Vor allem die starke Defensive um die NBA-Profis Rudy Gobert (Utah Jazz) und Nicolas Batum (Charlotte Hornets) stellte die Deutschen vor Probleme. So führte Frankreich nach dreieinhalb Minuten bereits mit 14:0, ehe Maodo Lo mit einem Dreier die ersten Punkte für das deutsche Team holte.

Im zweiten Viertel kamen die Deutschen zwischenzeitlich zwar bis auf vier Punkte ran, ließen dann aber wieder nach. Zur Halbzeit lagen sie 20:36 zurück und taten sich auch nach Wiederanpfiff schwer mit der intensiven Verteidigung der Franzosen, die ihren Status als Medaillenanwärter bei dieser WM weiter untermauerten.

Im Laufe des dritten Viertels nahm auch das Spiel der Deutschen Fahrt auf. Weil gleichzeitig die Franzosen zunehmend nachlässig agierten, machte ein Lauf von 22:7 Punkten aus Sicht des DBB-Teams das Spiel wieder spannend. Zu Beginn des letzten Viertels lagen die Mannschaft nach einem Zwei-Punkte-Wurf von Daniel Theis nur noch vier Punkte zurück. Sieben Sekunden vor Schluss verkürzte Paul Zipser auf 74:76, doch mit zwei Freiwürfen konnte Frankreich den Sieg über die Zeit retten.

Diese Niederlage könnte das DBB-Team beim Kampf um die K.o.-Runde noch teuer zu stehen kommen. Zwar sollte der fürs Erreichen der Zwischenrunde nötige Top-Zwei-Platz in Deutschlands Gruppe G angesichts der nächsten Gegner Dominikanische Republik (Dienstag, 10.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL) und Jordanien keine all zu große Hürde sein. Doch in die Zwischenrunde, in der zwei weitere Spiele anstehen und nur die Top-Zwei-Mannschaften ins Viertelfinale kommen, werden eben auch alle Punkte mitgenommen. Mit einer Niederlage in diese Zwischenrunde zu gehen, schmälert die Chancen deutlich.