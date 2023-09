»nova.rs«: »Nach dramatischem Spiel verliert Serbien im großen Finale. Die »Adler« kehren auf heroische Weise mit Silber heim. (…) Nach einem großartigen Kampf und einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Hälfte baute Deutschland einen 11-Punkte-Vorsprung aus. Doch das wunderbare Spiel von Aleksa Avramovic brachte die ›Adler‹ zurück ins Spiel.«

Österreich

»Kurier«: »Geschlossenheit und Entschlossenheit, Mut und Disziplin, Selbstvertrauen und Cleverness. Die deutschen Basketballer zeigten in den vergangenen Wochen all jene deutschen Sport-Tugenden, die ihren kickenden Landsleuten aktuell in Abrede gestellt werden. Als hoch veranlagtes Team in die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gestartet, vollendeten Deutschlands Basketballer am Sonntag in Manila eine märchenhafte Reise.«