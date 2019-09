Argentinien vs. Spanien 9:17 Maximilian Rau Harte Entscheidung. Offensivfoul von Scola. Bei ihm läuft es heute noch gar nicht. Argentinien vs. Spanien Marvin Rishi Krishan Gutes Viertel für die Spanier, 23 Punkte im ersten Durchgang sind stattlich. Gerade am Anfang schien es, als würde das Team um Rubio und Gasol dem Gegner entwischen. Über die Verteidigung fanden die Argentinier aber ins Spiel, mehrere Ballverluste der Spanier führten zu leichten Würfen im Umschaltspiel. Eine Neun-Punkte-Führung nach zehn Minuten sind zwar nicht wirklich komfortabel, aber auch nicht gerade knapp. Noch nichts entschieden also! Argentinien vs. Spanien 0:39 Maximilian Rau Two Points Spanien Sergio Llull Starker Drive von Llull. Argentinien vs. Spanien 1:00 Maximilian Rau Free Throw Argentinien Gabriel Deck Deck nur mit 1/2 von der Freiwurflinie. Argentinien vs. Spanien 1:19 Maximilian Rau Two Points Spanien Willy Hernangómez Schneller 7:0-Lauf der Spanier, Willy Hernangomez völlig frei in der Zone für den Dunk. Argentinien vs. Spanien 1:38 Maximilian Rau Free Throw Spanien Pau Ribas Argentinien mit 5 Teamfouls jetzt. Ribas sicher von der Linie (2/2). Argentinien vs. Spanien 2:00 Marvin Rishi Krishan Gasol mit drei Punkten bislang. Von den ersten fünf Würfen hat er nur einen getroffen. Momentan nimmt der Center eine kleine Auszeit auf der Bank. Roman Pilipey / EPA-EFE Argentinien vs. Spanien 2:07 Maximilian Rau Three Points Spanien Pau Ribas Argentinien vs. Spanien 2:20 Maximilian Rau Two Points Argentinien Gabriel Deck Nächster Fastbreak für Argentinien und Real-Madrid-Profi Deck sehr physisch zum Korb. Und er wird sogar noch gefoult. 3-Punkt-Spiel für ihn. Argentinien vs. Spanien 3:29 Maximilian Rau Timeout Spanien Argentinien ist wieder dran, Spanien nimmt die Timeout. Argentinien vs. Spanien 3:57 Maximilian Rau Two Points Argentinien Facundo Campazzo Steal von Campazzo und dann mit dem Korbleger. Argentinien vs. Spanien 4:53 Maximilian Rau Three Points Argentinien Nicolás Brussino Ganz wichtig für Argentinien: Brussino mit zwei Dreiern hintereinander. 8:14 nur noch. Argentinien vs. Spanien 5:27 Maximilian Rau Three Points Argentinien Nicolás Brussino Argentinien vs. Spanien 6:00 Marvin Rishi Krishan Die Spanier haben hier den besseren Start erwischt. Im Angriff findet Rubio häufig den Weg zum Korb, woraus viele offenen Distanzwürfe entstehen. Würden diese jetzt noch fallen, wäre Spanien wohl auf und davon - so ist noch nichts verloren für die Argentinier, die ihren Rhythmus suchen. Argentinien vs. Spanien 6:06 Maximilian Rau Two Points Spanien Pierre Oriola Gasol fungiert wieder als Passgeber vom Highpost, findet Oriola. Bei Spanien läuft es rund. Argentinien vs. Spanien 7:08 Maximilian Rau Free Throw Spanien Juancho Hernangómez Argentinien vs. Spanien 7:08 Maximilian Rau Timeout Argentinien Auszeit der Argentinier. Headcoach Sergio Hernandez bleibt erstaunlich ruhig trotz des schlechten Starts seines Teams. Argentinien vs. Spanien 7:08 Maximilian Rau Two Points Spanien Juancho Hernangómez Glück für Spanien: Fernandez mit dem Airball bei einem offenen Dreier, Juancho Hernangomez steht aber bereit und staubt ab. Dabei wird er sogar noch gefoult. Argentinien vs. Spanien 7:32 Maximilian Rau Free Throw Spanien Ricky Rubio Rubio wird gefoult, geht an die Linie und bleibt dort fehlerfrei (2/2). Argentinien vs. Spanien 7:47 Maximilian Rau Two Points Argentinien Nicolás Brussino Nun auch die ersten Punkte für Argentinien. Argentinien vs. Spanien 8:10 Marvin Rishi Krishan Gasol zeigt früh die nötige Aggressivität. Gegen Australien nahm der Center erst spät das Heft in die Hand, dominierte dann aber den Gegner. Argentinien vs. Spanien 8:12 Maximilian Rau Three Points Spanien Marc Gasol Starker Start von Spanien. Gasol mit dem Dreier. Argentinien vs. Spanien 8:31 Maximilian Rau Two Points Spanien Ricky Rubio Argentinien vs. Spanien 9:01 Maximilian Rau Two Points Spanien Pierre Oriola Die ersten Punkte markiert Spanien. Argentinien vs. Spanien 10:00 Maximilian Rau Livecast started! Argentinien vs. Spanien 9/15/19 12:03 PM Marvin Rishi Krishan Im Halbfinale gegen die Franzosen haben die mitgereisten argentinischen Fans auch schon ordentlich Lärm gemacht. Thomas Peter / Reuters Argentinien vs. Spanien 9/15/19 12:00 PM Maximilian Rau Nie schwer zu erkennen: NBA-Superfan Jimmy Goldstein ist heute auch in Peking in der Halle. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:57 AM Maximilian Rau Sie merken schon, den klaren Favoriten gibt es in diesem Endspiel nicht. Die Defensiven dürften hier entscheidend werden, wir wissen ja: Offense wins games, Defense wins championships. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:56 AM Maximilian Rau Ähnlich sieht es bei den Spaniern aus, auch wenn sie mehr NBA-Profis im Kader haben. Fixpunkt ist wie bei Argentinien ein Big Man, Marc Gasol von NBA-Champion Toronto Raptors. Dazu kommt mit Ricky Rubio ebenfalls ein starker Point Guard. Wichtige Rollenspieler sind Juancho Hernangomez, Sergio Llull, Victor Claver und Rudy Fernandez. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:55 AM Marvin Rishi Krishan Der 39-Jährige ist bereit. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:54 AM Maximilian Rau Was zeichnet die Teams aus? Argentinien: Bei den Südamerikanern dreht sich alles um Luis Scola. Der mittlerweile 39 Jahre alte Ex-NBA-Profi spielt ein überragendes Turnier, im Halbfinale gegen Frankreich mit 28 Punkten und Rebounds. Richtig Spaß beim Zuschauen macht Facundo Campazzo von Real Madrid. Der nur 1,79 Meter "große" Spielmacher besticht mit virtuosen Dribblings und Traumpässe. Aber auch darüber hinaus haben die Argentinier gute Spieler, vor allem Gabriel Deck, Patricio Garino und Nicolas Laprovittola. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:49 AM Maximilian Rau Für beide Mannschaften geht es um den jeweils zweiten WM-Titel. Argentinien triumphierte bei der ersten WM 1950, Spanien 2006. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:47 AM Maximilian Rau Mit dieser Partie hätten wir vor der WM nicht gerechnet. Aber in diesem Turnier haben beide Teams starke Leistungen gezeigt, jeweils Top-Favorit Serbien geschlagen und bislang noch keine Partie verloren. Argentinien vs. Spanien 9/15/19 11:43 AM Marvin Rishi Krishan Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker ! Heute wird der Weltmeister im Basketball ermittelt, im Finale stehen sich Argentinien und Spanien gegenüber. Maximilian Rau und ich, Marvin Rishi Krishan , werden das Spiel für Sie begleiten. Um 14 Uhr geht es los, viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software