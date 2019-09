+++ Basketball-WM im Liveticker +++ Deutschland kämpft gegen Dominikanische Republik um ersten Sieg

Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:24 AM Victor Efevberha Der Gegner: Die Dominikanische Republik ist vor allem in der Transition (Umschalt-Spiel) nach vorne gefährlich. Nach dem Rebound in der Defensive kommen sie oft mit langen Pässen und suchen den schnellen Abschluss. Dadurch soll den gegnerischen Mannschaften wenig Zeit gelassen werden, um sich in der Verteidigung zu organisieren. Durch ihr schnelles Umschalt-Spiel wirken die Dominikaner aber oft sehr chaotisch im Angriff. Allgemein sieht ihr Spiel etwas unkonventionell aus. In der letzten Partie gegen Jordanien, die sie nur knapp gewonnen haben, hat sich offenbart, dass sie sich schwer tun, große Spieler zu verteidigen, da sie kein sehr großes Team sind. Davon sollten Daniel Theis und Johannes Voigtmann profitieren. Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:17 AM Maximilian Rau Was Deutschland gegen Frankreich auch lange schlecht gemacht hat: Sie haben sehr oft das Pick-and-Roll gesucht und sind dann meist gescheitert, weil Rudy Gobert der vermutlich beste Pick-and-Roll-Verteidiger der Welt ist. Später wurde dann nicht mehr zum Korb abgerollt, sondern in Richtung Dreierlinie gepopt. Und dann fielen auch die Würfe, insbesondere von Jo Voigtmann. Aber wie Victor schon gesprochen hat: Auch Kleber und Zipser müssen zielstrebiger sein und keine offenen Würfe verweigern. Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:14 AM Maximilian Rau Dennis Schröder und Bundestrainer Henrik Rödl im Gespräch. Das Bild ist während des gestrigen Trainings entstanden. Swen Pförtner/dpa Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:10 AM Victor Efevberha Gegen die Dominikanische Republik steht das Team um Dennis Schröder mit dem Rücken zur Wand. Die zweite Niederlage würde ein Weiterkommen in dieser Gruppe G so gut wie unmöglich machen. Wir können davon ausgehen, dass die Franzosen ihr Spiel gegen Jordanien heute gewinnen. Von daher ist ein Sieg für Deutschland Pflicht. Im ersten Spiel hat die DBB-Auswahl erst ziemlich spät in die Partie gefunden. Das lag vor allem an Frankreichs aggressiver Verteidigung. So schwer werden es die Deutschen heute wahrscheinlich nicht haben. Trotzdem sollte es vermieden werden, einem frühen Rückstand hinterher zu laufen. Die Dominikaner werden sich in der Verteidigung auf Dennis Schröder konzentrieren und versuchen den Ball aus seinen Händen halten. Deswegen ist es wichtig, dass seine Teamkollegen ihn in der Offensive entlasten. Allen voran Maxi Kleber und Paul Zipser, die gegen Frankreich sehr unauffällig waren. Wir sind auch gespannt darauf, ob Johannes Voigtmann seine gute Auftaktleistung bestätigen kann. Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:03 AM Maximilian Rau Vorab ein kleiner Blick auf die anderen Gruppen. Sechs Teams haben sich bereits für die Zwischenrunde qualifiziert: Polen, das nach Verlängerung Gastgeber China besiegte, Argentinien, Russland, Spanien, Top-Favorit und Italien. Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 8:01 AM Maximilian Rau Wie alle anderen WM-Spiele wird auch die heutige Partie zwischen Deutschland und der Dominikanische Republik live bei MagentaSport gezeigt. An den ersten WM-Tag gab es teilweise größere Probleme mit dem Stream, auch bei uns fror das Bild mehrfach für mehrere Minuten ein. Hoffen wir darauf, dass es heute flüssig läuft. Deutschland vs. Dominikanische Republik 9/3/19 7:56 AM Maximilian Rau Moin moin und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM in China. In Shenzhen geht es für die DBB-Auswahl ab 10.30 gegen die Dominikanische Republik. Mein Kollege Victor Efevberha und ich, Maximilian Rau, werden Sie im Liveticker begleiten. Wir wünschen viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software