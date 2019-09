+++ Basketball-WM im Liveticker +++ So läuft Deutschlands Auftaktspiel gegen Frankreich

Frankreich vs. Deutschland 9/1/19 12:12 PM Victor Efevberha Das französische Team ist tief besetzt und hat eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Bei der EM vor zwei Jahren schied man im Achtelfinale gegen das deutsche Team aus. Sie sind also heiß auf die Revanche. Frankreich vs. Deutschland 9/1/19 11:49 AM Maximilian Rau Liebe Leserinnen und Leser, guten Tag und herzlichen Willkommen. Mein Kollege Victor Efevberha und ich, Maximilian Rau, begleiten ab 14.30 Uhr den Auftakt Deutschlands bei der Basketball-WM in China. Im ersten Spiel trifft die DBB-Auswahl direkt auf Frankreich, einen der großen Medaillenfavoriten. Show more Tickaroo Liveblog Software