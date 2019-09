+++ Basketball-WM im Liveticker +++ Wahrt Deutschland seine Mini-Chance auf Olympia?

Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:27 AM Maximilian Rau Die Schlüssel für Deutschland heute: - diesmal den Start nicht verschlafen und mit hoher Intensität beginnen - als Mannschaft in der Offensive agieren - "sharing is caring" - Tucker nicht in einen Rhythmus kommen lassen Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:25 AM Tim Pommerenke Das deutsche Team hatte sich im Vorfeld des Turniers deutlich mehr ausgerechnet. Warum es nicht gereicht hat? Eine Analyse von Max: Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:22 AM Maximilian Rau Für Deutschland geht es neben der angesprochenen Mini-Olympia-Chance natürlich auch um ein wenig Wiedergutmachung nach dem blamablen Scheitern in der Vorrunde. Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:20 AM Maximilian Rau Bei den Jordaniern dreht sich alles um Dar Tucker. Der gebürtige US-Amerikaner ist ein herausragender Scorer, hat in zwei Spielen schon 44 Punkte erzielt. Die Dreierquote des Shooting Guards war bislang zwar schlecht (4/16), aber auf ihn müssen die Deutschen besonders achten. Auch unter den Körben verfügt Jordanien über einen starken Spieler: Ahmad Al-Dwairi, in Europa auch bekannt als Ahmet Düverioglu. Der in der Türkei geborene Center (deshalb auch die zwei Namen) ist 2,10 Meter groß und spielt für das Top-Euroleague-Team Fenerbahce Istanbul. Also keine leichte Aufgabe für die deutschen Big Men. Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:12 AM Maximilian Rau Kommen wir zum heutigen Matchup. Jordanien ist der ganz, ganz klare Außenseiter. Alles andere als ein deutscher Sieg wäre eine große Überraschung. Allerdings darf Jordanien auch nicht unterschätzt werden. Das erste Spiel gegen die Dominikanische Republik ging nur 76:80 verloren. Gegen Frankreich (64:103) hielt das eineinhalb Viertel gut mit, ehe es deutlich wurde. Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:07 AM Maximilian Rau Das heutige letzte Vorrundenspiel gegen Jordanien zählt schon dazu, denn auch das Team aus dem Nahen Osten ist bereits ausgeschieden. In den weiteren Platzierungsspielen am Samstag und Montag geht es gegen Kanada und Senegal, die in der Gruppe H gescheitert sind. Das beste dieser vier Teams qualifiziert sich für eines der Vor-Olympischen-Qualifikationsturniere. So viel zu dem doch recht komplizierten Prozedere. Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:04 AM Maximilian Rau Auch wenn Deutschland in der Vorrundengruppe G bereits gescheitert ist, geht die WM für die DBB-Auswahl noch weiter. In der Platzierungsrunde für die Plätze 17 bis 32 geht es noch um - Achtung - die Qualifikation für eines der vier Vor-Olympischen-Qualifikationsturniere. Tokio 2020 ist also unter Umständen noch möglich. Deutschland vs. Jordanien 9/5/19 8:01 AM Maximilian Rau Moin moin und herzlich willkommen zum letzten Vorrundenspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM in China. Mein Kollege Tim Pommerenke und ich, Maximilian Rau, begrüßen Sie herzlich. Und wir freuen uns, dass sie nach der Blamage gegen die Dominikanische Republik trotzdem dabei sind. Show more Tickaroo Liveblog Software