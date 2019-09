Spanien vs. Serbien 4:39 Maximilian Rau Serbien offensiv derzeit sehr einfallslos, zum ersten Mal in diesem Turnier. Dazu kommt, dass sie ihre offenen Würfe deutlich schlechter Treffer. Diesmal Jovic mit dem Fehlwurf. Spanien vs. Serbien 4:58 Maximilian Rau Three Points Spanien Juancho Hernangómez Bei Spanien läuft es weiterhin sehr ordentlich im Angriff. Nächster Dreier. Der starke Llull geht jetzt aber wieder auf die Bank, Ricky Rubio kommt zurück. Spanien vs. Serbien 5:47 Maximilian Rau One Point Serbien Bogdan Bogdanovic Spaniens Coach Sergio Scariolo ist kaum noch einzukriegen, er beschwert sich vehement, dass die Wurfuhr schon abgelaufen sei, als Jokic punktete. Technisches Foul und Freiwurf für Serbien. Spanien vs. Serbien 5:54 Maximilian Rau Two Points Serbien Nikola Jokic Jokic beendet den spanischen Lauf. Etwas glücklich fiel ihm der Ball in die Hände, nachdem Claver zuvor Raduljica geblockt hatte. Spanien vs. Serbien 6:30 Maximilian Rau Serbien mit Problemen, der Ball läuft nicht so flüssig wie üblich, die Defensive der Spanier bereitet ihnen eindeutig Schwierigkeiten. Und sie finden derzeit keine Lösung. Spanien vs. Serbien 7:41 Maximilian Rau Three Points Spanien Sergio Llull 13:2-Lauf der Spanier in diesem zweiten Viertel. Ganz stark, viel präsenter beim Rebound und sie treffen jetzt auch ihre Dreier. Spanien vs. Serbien 8:01 Maximilian Rau Two Points Spanien Víctor Claver Spanien vs. Serbien 8:44 Maximilian Rau Timeout Serbien Spanien vs. Serbien 8:44 Maximilian Rau Two Points Spanien Víctor Claver Spanien ist wieder dran. 21:22. Serbien mit dem Fehlpass zuvor. Spanien vs. Serbien 9:02 Maximilian Rau Three Points Spanien Rudy Fernández Kaum geschrieben, da netzt Rudy Fernández den Distanzwurf ein. Spanien vs. Serbien 9:18 Maximilian Rau One Point Serbien Nikola Jokic Spanien vs. Serbien 9:18 Maximilian Rau One Point Serbien Nikola Jokic Spanien vs. Serbien 9:33 Maximilian Rau One Point Spanien Willy Hernangómez Spanien vs. Serbien 9:33 Maximilian Rau Two Points Spanien Willy Hernangómez Dunk mit Foul für Willy Hernangómez. Spanien vs. Serbien Maximilian Rau 20:13-Führung für Serbien nach den ersten zehn Minuten. Spanien begann gut, dann drehten die Serben auf. Aber: Die Spanier sind nicht chancenlos. Aber sie treffen ihre offenen Würfe einfach nicht gut genug. 1/7 bei den Dreier, das ist schwach. Spanien vs. Serbien 1:08 Maximilian Rau Die Serben konnten sich mittlerweile leicht absetzen. Spanien hat Mühe, dranzubleiben. Spanien vs. Serbien 2:40 Maximilian Rau Three Points Spanien Pau Ribas Spanien vs. Serbien 3:02 Maximilian Rau Three Points Serbien Bogdan Bogdanovic Bogdanovic arbeitet weiter an seiner super Dreierquote. Spanien vs. Serbien 4:06 Maximilian Rau Two Points Spanien Marc Gasol Gasol gegen Italien mit nur einem Treffer bei sechs Versuchen, hier trifft er seinen ersten Wurf. Spanien vs. Serbien 4:21 Maximilian Rau One Point Serbien Vladimir Lucic Spanien vs. Serbien 4:21 Maximilian Rau Timeout Spanien Spanien vs. Serbien 4:21 Maximilian Rau Two Points Serbien Vladimir Lucic Serbien jetzt mit mehr Intensität in der Verteidigung und sofort läuft es auch in der Offensive besser. Das Umschaltspiel (englisch: Transition) ist unglaublich schnell und Spanien wirkt jetzt überfordert. Spanien vs. Serbien 4:45 Maximilian Rau Two Points Serbien Bogdan Bogdanovic Spanien spielt nicht schlecht, aber sie fangen an, im Angriff Fehler zu begehen. Die Serben nutzen das direkt aus. Spanien vs. Serbien 5:46 Maximilian Rau Two Points Serbien Nikola Milutinov Spanien vs. Serbien 6:24 Maximilian Rau Two Points Serbien Bogdan Bogdanovic Jetzt mal ein Fastbreak der Serben und direkt einfache 2 Punkte für "Boggy". Spanien vs. Serbien 6:30 Maximilian Rau Die Spanier bislang sehr clever, mit viel Druck auf den Ballführer. Wie erwartet: Mit so einer Mannschaft hatte es Serbien noch nicht zu tun. Spanien vs. Serbien 7:22 Maximilian Rau Nikola Jokic ist nun im Spiel, der Superstar der Serben, der nur von der Bank kommt. Heute allerdings sehr früh, weil es bei den Serben nicht so läuft wie gewohnt. Spanien vs. Serbien 7:33 Maximilian Rau One Point Spanien Pierre Oriola Spanien vs. Serbien 7:33 Maximilian Rau One Point Spanien Spanien vs. Serbien 7:33 Maximilian Rau Die Spanier beginnen nicht schlecht, haben in den ersten beiden Angriffen gepunktet. Pierre Oriola wird in der Offensive gesucht. Und er wird nun nur per Foul gestoppt. Spanien vs. Serbien 7:46 Maximilian Rau One Point Serbien Nikola Milutinov Spanien vs. Serbien 8:33 Maximilian Rau Two Points Spanien Pierre Oriola Spanien vs. Serbien 8:48 Maximilian Rau Three Points Serbien Stefan Bircevic Spanien vs. Serbien 9:09 Maximilian Rau Two Points Spanien Pierre Oriola Spanien vs. Serbien 10:00 Maximilian Rau Livecast started! Die Serben gewinnen den Tipoff. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:28 PM Maximilian Rau Hoffen wir, dass heute nicht die Schiedsrichter entscheiden werden, sondern die Spieler. Die befinden sich gerade beim letzten Einwerfen. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:27 PM Maximilian Rau Die Litauer waren extrem sauer, schließlich schieden sie durch die Niederlage gegen Frankreich aus. Heute morgen gab es ein Statement des Weltverbandes Fiba. Darin wurde verkündet, dass die in dem Spiel eingesetzten Referees keine weiter Partie mehr leiten werden. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:26 PM Maximilian Rau Wir müssen aber auch kurz auf Ereignisse des gestrigen Tages gucken. Da gab es ebenfalls ein Topspiel, nämlich Frankreich gegen Litauen. Und dort gab es kurz vor Schluss leider einen großen, spielentscheidenden Fehler der Schiedsrichter. Sie hatten übersehen, dass Frankreichs Center Rudy Gobert regelwidrig den Korb berührt hatte, als er einen Freiwurf vom Ring pflücken wollte. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:24 PM Maximilian Rau Denn das zeichnet das Team von Ex-Bayern Trainer Sasha Djordjevic aus. Tolles Passspiel, Treffsicherheit und Spielfreude. Diese Mannschaft spielen zu sehen, macht großen Spaß. Darauf freuen wir uns auch heute. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:23 PM Maximilian Rau Spanien steht heute vor einer ganz schwierigen Aufgabe, sie haben noch nicht überzeugen können bei dieser WM. Aber: Sie extrem erfahren und wissen, wie man auch einer eigentlich besseren Mannschaft, große Probleme bereiten können. Ziel muss es sein, die Serben nicht in ihren Rhythmus kommen zu lassen. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:21 PM Maximilian Rau Bei den sind es ebenfalls die NBA-Profis, die herausstechen. Natürlich NBA-Champ Marc Gasol von den Toronto Raptors, dazu Ricky Rubio (Phoenix Suns) und auch Juancho Hernangómez von den Denver Nuggets. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:20 PM Maximilian Rau Welche Spieler stehen heute im Fokus? Bei Serbien ganz klar Bogdan Bogdanovic. Der NBA-Profi (Sacramento Kings) spielt bislang auf MVP-Niveau. Pro Spiel 19,3 Punkte, 4,5 Assists und eine Dreierquote von unglaublichen 57%. Ebenfalls stark Center Nikola Jokic (Denver Nuggets), der wie in der NBA mit seiner Vielseitigkeit überzeugt. 4,5 Assists pro Spiel sind für einen Center herausragend. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:12 PM Maximilian Rau Die Spanier sind ebenfalls ungeschlagen, taten sich aber zuletzt dreimal schwer: 73:63 gegen Puerto Rico, 73:65 gegen Iran und 67:60 gegen Italien. Die Spanier sind ebenfalls ungeschlagen, taten sich aber zuletzt dreimal schwer: 73:63 gegen Puerto Rico, 73:65 gegen Iran und 67:60 gegen Italien. Nur das erste Spiel war deutlich - 101:62 gegen Tunesien. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:12 PM Maximilian Rau Beide Teams sind bislang noch ohne Niederlage. Insbesondere die Serben haben dabei ihren Status als Top-Favorit untermauert: 105:59 gegen Angola, 126:67 gegen die Philippinen, 99:72 gegen Italien, 90:47 gegen Puerto Rico. Allerdings hatten sie mit Italien auch erst einen besseren Gegner. Ein Kaliber wie Spanien war dennoch nicht dabei. Spanien vs. Serbien 9/8/19 12:08 PM Maximilian Rau Moin moin und herzlich willkommen zu einem absoluten Topspiel der Basketball-WM. Gold-Favorit Serbien trifft auf den Olympia- und EM-Dritten Spanien. Ich freue mich, Sie bei diesem Highlight begleiten zu können.