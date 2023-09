Mats Hummels blieb bei den nackten Fakten: »WORLD CHAMPIONS OF GERMANY.«

Benzing lobt Nachfolger Schröder

Ex-Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing wurde etwas emotionaler: »Wir sind Weltmeister! Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen. Die Mannschaft hat so einen Willen gezeigt, sie ist im Turnier immer besser geworden. Es ist einfach unglaublich. Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat – was für ein Anführer!«