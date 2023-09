Die deutsche Mannschaft hat am Freitag das US-Team in Manila überraschend 113:111 bezwungen und steht am Sonntag (14.40 Uhr/TV: Magentasport und ZDF) im Endspiel gegen Serbien. Nach dem Sieg standen jedoch nicht der deutsche Kapitän Dennis Schröder oder die US-Stars um Anthony Edwards und Jalen Brunson im Fokus, sondern Andreas Obst.