Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat erstmals seit 2006 das WM-Viertelfinale erreicht und spielt in Manila um Medaillen und das Olympia-Ticket. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert profitierte am Freitag vom 91:80 (49:40) Sloweniens über den Olympia-Dritten Australien. Deutschland und Slowenien mit Star Luka Dončić haben damit vor dem direkten Duell am Sonntag (13.10 Uhr/ Stream: Magentasport) eine makellose Bilanz von vier Siegen in vier Spielen.