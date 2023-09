Dončić war in diesem Sommer einer der wenigen europäischen Stars, die bei der WM an den Start gingen. Der Grieche Giannis Antetokounmpo und der Serbe Nikola Jokić sagten ab. Durch die slowenische Niederlage gegen Kanada sind mit Deutschland und Serbien nur noch zwei europäische Mannschaften im Turnier vertreten. Die deutsche Mannschaft hat damit die Qualifikation für das olympische Turnier 2024 in Paris sicher und muss nicht den Umweg über weitere Ausscheidungsspiele antreten.