Basketball-WM Puerto Rico gewinnt nach Aufholjagd in letzter Sekunde

Iran - Puerto Rico 81:83 (49:31)

Es gehörte rein von den Namen nicht zu den Topspielen des ersten Tags der Basketball-WM in China, und doch wurde es zum spannendsten Match: Trotz eines zwischenzeitlichen 19-Punkte-Rückstands hat Puerto Rico sein Auftaktspiel gegen Iran 83:81 gewonnen - dank zweier Punkte in der letzten Sekunde.

Iran dominierte das Spiel im ersten und zweiten Viertel, erst in der zweiten Hälfte kam Puerto Rico besser ins Spiel. So stand es kurz vor Schluss 81:81. Dann dribbelte Javier Morijca mit dem Ball an den Korb, hob zum Sprungwurf ab und traf in letzter Sekunde um 83:81-Sieg in den Korb. "Gott sei Dank, haben wir gewonnen", sagte Puerto Ricos Trainer Eddie Casiano.

Spanien - Tunesien 101:62 (42:39)

Spanien dagegen gewann sein Auftaktspiel deutlich. Der Weltranglistenzweite schlug Außenseiter Tunesien 101:62. Dabei hatte es bis zum dritten Viertel nicht nach einem Klassenunterschied ausgesehen, zur Hälfte führte Spanien mit lediglich drei Punkten. Dann zog die Mannschaft um Point Guard Ricky Rubio von NBA-Klub Utah Jazz aber an, im dritten Drittel machte Spanien 30 Punkte, Tunesien nur acht. Rubio erzielte im gesamten Spiel 17 Punkte.

Medaillenkandidat Spanien trifft in der Gruppe C als nächstes auf Puerto Rico, Tunesien spielt gegen den Iran.

Angola - Serbien 59:105 (32:50)

Vize-Weltmeister Serbien besiegte Angola 105:59 (50:32). Das Team des früheren Bayern-Trainers Sasa Djordjevic war das deutlich bessere Team, bester Werfer war Bodgan Bogdanovic vom NBA-Klub Sacramento Kings mit 24 Punkten. Vladimir Lucic vom FC Bayern kam auf sieben Zähler.

Die Serben peilen nach dem jeweiligen Gewinn der Silbermedaille bei Olympia 2016, der WM 2014 und der EM 2017 den Titel an. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe D sind Italien und die Philippinen.

Argentinien - Südkorea 95:69 (43:28)

Argentinien, immerhin Dritter der Weltrangliste, gewann bei seinem Auftakt 95:69 gegen Südkorea. Die Südamerikaner dominierten die ersten drei Viertel, nur im Schlussviertel war Südkorea um einen Punkt besser. Guna Ra erzielte 31 Punkte für die Südkoreaner, bester Werfer auf Seiten der Argentinier war Facundo Campazzo mit 11 Punkten.

In der Gruppe B spielt Argentinien als nächstes gegen Nigeria, das sein Auftaktspiel 77:82 gegen Russland verloren hatte.